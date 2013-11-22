تولد یک جزیره در آبهای ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام گشت ساحلی ژاپن، این جزیره حدود 200 متر وسعت دارد.

" هیروشی ایتو " آتشفشان شناس گشت ساحلی این کشور می گوید : احتمال دارد این جزیره دچار فرسایش شود اما از سوی دیگر احتمال باقی ماندنش نیز وجود دارد.

" یوشی هیده سوگا " سخنگوی دولت ژاپن می گوید : اگر این جزیره جدید به یک جزیره واقعی و کامل تبدیل شود، بر وسعت قلمرو ژاپن افزوده خواهد شد.

آخرین بار که آتشفشانهای این منطقه از ژاپن فوران کرده اند در اواسط دهه 1970 بوده است . بخش عمده فعالیت آتشفشانی در زیر دریا - هزاران متر زیر سطح دریا - و در طول گودال اوگاساوارا – ماریاناس روی می دهد.

در رویداد مشابهی، چند ماه پیش پس از وقوع یک زلزله مهیب در پاکستان، یک جزیره کوچک در آبهای جنوب این کشور متولد شد.