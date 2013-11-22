  1. دانشگاه و فناوری
۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۴۴

تولد یک جزیره در آبهای ژاپن

تولد یک جزیره در آبهای ژاپن

فوران یک آتشفشان به تولد یک جزیره جدید در دریاهای جنوب ژاپن منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام گشت ساحلی ژاپن، این جزیره حدود 200 متر وسعت دارد. 

" هیروشی ایتو " آتشفشان شناس گشت ساحلی این کشور می گوید : احتمال دارد این جزیره دچار فرسایش شود اما از سوی دیگر احتمال باقی ماندنش نیز وجود دارد.

" یوشی هیده سوگا " سخنگوی دولت ژاپن می گوید : اگر این جزیره جدید به یک جزیره واقعی و کامل تبدیل شود، بر وسعت قلمرو ژاپن افزوده خواهد شد.

آخرین بار که آتشفشانهای این منطقه از ژاپن فوران کرده اند در اواسط دهه 1970 بوده است . بخش عمده فعالیت آتشفشانی در زیر دریا - هزاران متر زیر سطح دریا - و در طول گودال اوگاساوارا – ماریاناس روی می دهد.

در رویداد مشابهی، چند ماه پیش پس از وقوع یک زلزله مهیب در پاکستان، یک جزیره کوچک در آبهای جنوب این کشور متولد شد.

 

 

کد مطلب 2179765

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