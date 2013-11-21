به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رییسجمهور در ادامه سنت دیدار با خانوادههای معزز شهدا و جانبازان دفاع مقدس، عصر چهارشنبه با حضور در منزل خانواده شهید شاه حسینی که سه فرزند برومند خود را تقدیم اسلام کرده است، با پدر و مادر این سه برادر دیدار و گفتوگو کرد.
روحانی در این دیدار ضمن آرزوی علو درجات و مقام برای شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، برای خانواده شهدای کشور از جمله خانواده شهید شاه حسینی از خداوند متعال اجر، ثواب و صبر روزافزون مسئلت کرد.
وی افزود: انشاالله خداوند به ما توفیق دهد خدمتگزاران خوبی برای مردم ایران اسلامی و خانوادههای گرانقدر شهدا و ادامه دهنده مسیر درست و شایسته آنان باشیم.
رییسجمهور خطاب به خانواده شهید شاه حسینی گفت: شما خانوادههای شهدا کار بسیار بزرگی انجام دادید که این گلهای عزیزی که پرورش دادید و در واقع عزیزترین داشتههای شما بودند را تقدیم اسلام و انقلاب کردید.
شهید محمدحسن شاه حسینی در سال ۱۳۶۱ در عملیات بیتالمقدس، شهید حسین شاه حسینی در سال ۱۳۶۲ در منطقه فکّه و عملیات والفجر مقدماتی و شهید سعید شاه حسینی در سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ و در منطقه عملیاتی شلمچه، در مبارزه با دشمنان بعثی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
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