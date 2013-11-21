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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۱۹

روحانی در دیدار با خانواده شهیدان شاه حسینی:

خانواده‌های شهدا عزیزترین داشته‌های خود را تقدیم انقلاب کرده‌اند

خانواده‌های شهدا عزیزترین داشته‌های خود را تقدیم انقلاب کرده‌اند

رییس‌جمهور عصر چهارشنبه با حضور در منزل خانواده شهید شاه‌ حسینی که سه فرزند برومند خود را تقدیم اسلام کرده است، با پدر و مادر این شهدا دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رییس‌جمهور در ادامه سنت دیدار با خانواده‌های معزز شهدا و جانبازان دفاع مقدس، عصر چهارشنبه با حضور در منزل خانواده شهید شاه‌ حسینی که سه فرزند برومند خود را تقدیم اسلام کرده است، با پدر و مادر این سه برادر دیدار و گفت‌وگو کرد.
 
 روحانی در این دیدار ضمن آرزوی علو درجات و مقام برای شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، برای خانواده شهدای کشور از جمله خانواده شهید شاه حسینی از خداوند متعال اجر، ثواب و صبر روزافزون مسئلت کرد.
 
وی افزود: انشا‌الله خداوند به ما توفیق دهد خدمتگزاران خوبی برای مردم ایران اسلامی و خانواده‌های گرانقدر شهدا و ادامه دهنده مسیر درست و شایسته آنان باشیم.
 
رییس‌جمهور خطاب به خانواده شهید شاه حسینی گفت: شما خانواده‌های شهدا کار بسیار بزرگی انجام دادید که این گلهای عزیزی که پرورش دادید و در واقع عزیزترین داشته‌های شما بودند را تقدیم اسلام و انقلاب کردید. 
 
شهید محمدحسن شاه حسینی در سال ۱۳۶۱ در عملیات بیت‌المقدس، شهید حسین شاه حسینی در سال ۱۳۶۲ در منطقه فکّه و عملیات والفجر مقدماتی و شهید سعید شاه حسینی در سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ و در منطقه عملیاتی شلمچه، در مبارزه با دشمنان بعثی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
کد مطلب 2179770

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