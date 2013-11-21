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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۲۸

رییس جمهور در دیدار با جانباز قطع نخاعی:

با روحیه مقاومت بر مشکلات موجود غلبه خواهیم کرد

با روحیه مقاومت بر مشکلات موجود غلبه خواهیم کرد

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اراده و ایستادگی ملت ایران بسیار بالاتر از مشکلات پیش روی کشور است، گفت: روحیه مقاومت و تکیه بر معنویت که به برکت انقلاب و رهبری‌ داهیانه حضرت امام خمینی(ره) و رهبر بزرگوار انقلاب در کشور تجلی یافته باعث خواهد شد که ما بر مشکلات موجود غلبه کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در دیدار با جانباز قطع نخاعی سید محمدسعید موجانی قمی با اشاره به اینکه همین روحیه مقاومت و ایستادگی است که کشور را زنده نگه‌داشته، گفت: مردم ما وفادار به انقلاب، اسلام، فرهنگ و منافع ملی کشور بوده و هستند و جانبازان و خانواده‌های آنها در خط مقدم این وفاداری قرار دارند.
 
رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: ملت ایران در عین تحمل سختی‌ها همواره به مبارزه برای دستیابی به آرمان‌های انقلاب افتخار کرده‌اند.
 
دکتر روحانی به جانفشانی‌های جوانان این مرز و بوم در طول سالهای دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: ما به وجود چنین فرزندانی در وطن افتخار می‌کنیم که از سلامت جسم و جان‌شان گذشتند تا این کشور همواره در تاریخ و جهان سربلند بماند.
 
رییس‌جمهور شرایط کنونی کشور را سخت‌ترین شرایط پس از وقوع انقلاب اسلامی توصیف و ابراز امیدواری کرد در سایه عنایات الهی و دعای خیر رهبری و مردم، این دولت بتواند خدمتگزار خوبی برای ملت باشد.
 
در این دیدار آقای موجانی قمی که جانباز قطع نخاعی است ضمن آرزوی توفیق برای دولت در حل مشکلات کشور به ویژه موضوع هسته‌ای گفت: ما تا آخرین قطره خون خود در راه انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن خواهیم ایستاد.
 
محمدسعید موجانی جانباز قطع نخاعی در سال ۱۳۶۲ در جریان درگیری با گروهک‌های کوردل به درجه جانبازی نائل گردید.
کد مطلب 2179776

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