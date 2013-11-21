برخورد با موتورسواران متخلف در لرستان به طور مستمر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ "خدامراد کبکی" ظهر پنج شنبه در جلسه کمیسیون تحول راهور استان با اشاره به بهبودی عملکرد پلیس راهور اظهار داشت: اعلام نتایج گزارشهای مردمی واصله از طریق سامانه 197 حکایت از افزایش رضایت مردم در این حوزه دارد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برخورد با تخلفات موتورسواران بیان داشت: باید در توقیف موتورسیکلت ها مصادیق تخلف رعایت شود.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان لرستان با اشاره به برخی مصادیق توقیف موتورسیکلت ها از جمله نداشتن کلاه ایمنی، فاقد پلاک بودن، حرکت های نامتعارف، ایجاد مزاحمت های خیابانی، همراه نداشتن گواهینامه و ...عنوان کرد: پلیس با این گونه تخلفات موتورسواران به شدت برخورد خواهد کرد.

سرهنگ کبکی در ادامه سخنان خود رفع سد معبر، روان سازی ترافیک درون شهری، حضور به موقع پلیس در صحنه های مختلف، برقراری ایستگاههای پلیس درون شهری و کسب تکلیف در خصوص موتورسیکلت های توقیفی در پارکینگ ها را از جمله اولویت های کاری پلیس راهور برشمرد.

وی همچنین تعامل با مقام قضایی، برگزاری جلسات کارشناسی آموزش عمومی مردم در خصوص اطلاع رسانی پیرامون جریمه ها، آموزش همگانی و آموزش پلیس یاران دانش آموز را از دیگر اولویتهای کاری پلیس راهور دانست.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان لرستان یادآور شد: همواره طرح های برخورد با راکبان موتورسیکلت های متخلف در استان اجرا خواهد شد.

