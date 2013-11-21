به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در مراسم اختتامیه نهمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم ویژه جامع کار و کارگری که ظهر پنج شنبه در مرکز همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: از خدای متعال استمداد می‌طلبیم که ما را در مسیر ترویج قرآن کریم و عترت نبی اکرم(ص) بیش از پیش موفق گرداند و کشور ما را به برکت قران کریم بیمه کند و رهبر معظم انقلاب اسلامی، روسای قوای سه گانه، مسئولان کشوری و تیم مذاکره کننده ما را که در حال مذاکره با برخی کشورها هستند موفق و با عزت نگه دارد.

وی ادامه داد: یکی از آداب مورد توجه در قرائت قرآن کریم این است که انسان با گفتن کلام "اعوذ بالله من الشیطان الرجیم" از شیطان دوری کرده و به سمت خدا پناه ببرد، انسان به لحاظ اینکه در معرض آفات است همیشه باید خود را مقید به این کار بداند.

امام جمعه قم افزود: در قرآن کریم بارها و بارها انبیاء الهی به خدا از شر هوسرانان، ظالمان، کافران و ستمکاران پناه می‌برند، این استعاذه و یک حقیقت بزرگ و معنای عظیم است.

وی با بیان اینکه استعاذه حقیقی بر دو امر استوار است، گفت: یکی دوری کردن از شیطان رانده شده با تلاش برای ترک معاصی و زشتی‌ها و مرحله بعد تلاش برای حرکت به سوی خداوند برای تصحیح عقاید است.

حجت الاسلام سعیدی تأکید کرد: کسی که زشتی‌ها و اعمال ناپسند را کنار بگذارد به وظیفه فرار از شر شیطان عمل کرده اما این صرفا مطلوب نیست و باید با بیان "بسم الله الرحمن الرحیم" به خدای خوبی‌ها پناه ببرد.

وی با بیان این که شیطان برای گمراهی همه فرزندان آدم قسم خورده است، گفت: بنابراین باید همواره هوشیار بود و اجازه ورود و نفوذ تفکرات شیطانی در اعمالی مانند قرائت قرآن را نداد.

تولیت آستانه مقدسه حرم حضرت معصومه(س) ادامه داد: قرائت قرآن می‌تواند همراه با استعاذه و بدون استعاذه باشد اما اگر می‌خواهیم آن قرائتی که خداوند می‌پسندد و آن عملی که قرآن به آن سفارش کرده عمل کنیم سعی شود تا قرائتمان همراه با استعاذه باشد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های قرآنی باید با استعاذه همراه باشد، گفت: اگر یک کار قرآنی با یاد و تأمین رضایت خدا همراه نباشد به نتیجه نمی‌رسد اما اگر برای انجام قرائت قرآن نیز به خداوند پناه ببریم و برای رضای او عمل کنیم این نیت خود فعالیت قرآنی مارا بیمه می‌کند.

حجت الاسلام سعیدی با اشاره به اینکه هم تلاوت قرآن و هم انجام فعالیت‌های قرآنی دردصد فراهم کردن سرمایه‌های عظیمی است، گفت: وقتی انسان در عرصه‌های قرآنی فعالیت کند سرمایه عظیمی برای زندگی فردی و اجتماعی به دنبال دارد.