دو هزار دانش آموز از کتابخانه های خلخال بازدید کردند

خدابخش برسان در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: جذب جوانان و نوجوانان در کتابخانه ها از مهمترین اولویت این نهاد بوده و در این راستا هفته کتابخوانی بهانه ای تا دانش آموزان را با کتاب و فرهنگ مطالعه پیوند بزنیم.

وی با بیان اینکه در این هفته با اجرای طرح های مختلف برای دانش آموزان تلاش شد تا به ارتقاء مطالعه مفید در این شهرستان کمک شود، ادامه داد: برای ترویج فرهنگ کتابخوانی باید برنامه سازی، تبلیغات، کارهای فرهنگی و رسانه ای کرد تا به صورت یک نیاز در جامعه مطرح شود.

رئیس کتابخانه های عمومی خلخال تصریح کرد: تشویق فرزندان به کتابخوانی، تهیه کتاب های خوب برای فرزندان و دادن جایگاه خاص به مقوله کتاب و مطالعه در خانه یک اقدام فرهنگی مناسب است، چراکه عادت دادن به مطالعه از دوران کودکی باعث پیوند عمیق مفید روحی و روانی کودک می شود که در این زمینه قدم های خوبی در خلخال برداشته شده است.

وی به وجود هشت باب کتابخانه و 95 هزار جلد کتاب در کتابخانه های این شهرستان اشاره شد و تاکید کرد که هم اکنون بیش از 12درصد جمعیت خلخال در کتابخانه های عمومی عضو بوده که نشان از توجه مردم به حوزه کتاب و کتابخوانی است.

برسان با بیان اینکه درشش ماهه سال اول جاری نیز 150 هزار فقره عنوان کتاب در کتابخانه های خلخال به امانت داده شده است، ادامه داد: کتابخانه های عمومی این شهرستان 11هزار نفر عضو فعال دارند.

وی همچنین با اشاره به ساخت کتابخانه مرکزی خلخال ادامه داد: در حال حاضر کتابخانه مرکزی خلخال به علت کمبود اعتبارات نیمه تمام مانده و برای تکمیل آن نیازمند توجه مسئولان بویژه نهادهای فرهنگی هستیم.