مساجد سنگر مقابله با تهاجم های دشمنان نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، بعدازظهر پنچشنبه در مراسم کلنگ زنی حسینیه علی اکبری های نوغان اظهار کرد: قریب به اتفاق جوانانی که در دوران جنگ نقش آفرینی کردند و در برابر توطئه های دشمنان ایستادند اهل مسجد بودند و خانه دوم آنها مساجد بود بنابراین مطابق فرموده امام راحل با اتکا به این سرمایه عظیم نباید از فانتوم ها و قدرت نظامی دشمنان ترسید.

وی با بیان اینکه خالی شدن مساجد باید موجب هراس ملت اسلامی باشد، افزود: مساجد به لحاظ مادی و معنوی اساس زندگی و تربیت ماست و درصورت توجه به این مکان معنوی می توان آسیب ها، ناهنجاریها و مشکلات اجتماعی را در جامعه اسلامی کاهش داد.

شهردار تهران یادآور شد: انقلاب و فرهنگ بسیج در سایه نظام اسلامی و ولایت حضرت امام خمینی(ره) بوجود آمده بنابراین باید در صورت توجه به مساجد و سرمایه گذاری بر روی این موضوع تفکر مسجدی را در جامعه ترویج کرد.

قالیباف تصریح کرد: غفلت از مسجد به معنای از دست دادن دنیا و آخرت است و بی تردید هر جا مسجدی ساخته شده میزان آسیب ها کاهش یافته و در هر جا به ساخت مسجد بی توجه بوده ایم درصد آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: هیچ سازمان و تشکلی به اندازه مسجد و فرهنگ مسجدی که ریشه در مکتب وحدانی و الهی دارد نمی تواند تاثیرگذاری لازم را بر روی افکار جامعه داشته باشد.

حسینیه علی اکبری های نوغان با مساحت 13 هزار و 500 متر به منظور ترویج فرهنگ حسینی توسط شهردار تهران کلنگ زده شد.