  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۴۸

قالیباف:

مساجد سنگر مقابله با تهاجم های دشمنان نظام اسلامی است

مساجد سنگر مقابله با تهاجم های دشمنان نظام اسلامی است

مشهد – خبرگزاری مهر: شهردار تهران گفت: مساجد سنگر مقابله با تهاجم های دشمنان نظام اسلامی است و بنا به فرموده امام راحل باید از خالی شدن مساجد هراس به دل راه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، بعدازظهر پنچشنبه در مراسم کلنگ زنی حسینیه علی اکبری های نوغان اظهار کرد: قریب به اتفاق جوانانی که در دوران جنگ نقش آفرینی کردند و در برابر توطئه های دشمنان ایستادند اهل مسجد بودند و خانه دوم آنها مساجد بود بنابراین مطابق فرموده امام راحل با اتکا به این سرمایه عظیم نباید از فانتوم ها و قدرت نظامی دشمنان ترسید.

وی با بیان اینکه خالی شدن مساجد باید موجب هراس ملت اسلامی باشد، افزود: مساجد به لحاظ مادی و معنوی اساس زندگی و تربیت ماست و درصورت توجه به این مکان معنوی می توان آسیب ها، ناهنجاریها و مشکلات اجتماعی را در جامعه اسلامی کاهش داد.

شهردار تهران یادآور شد: انقلاب و فرهنگ بسیج در سایه نظام اسلامی و ولایت حضرت امام خمینی(ره) بوجود آمده بنابراین باید در صورت توجه به مساجد و سرمایه گذاری بر روی این موضوع تفکر مسجدی را در جامعه ترویج کرد.

قالیباف تصریح کرد: غفلت از مسجد به معنای از دست دادن دنیا و آخرت است و بی تردید هر جا مسجدی ساخته شده میزان آسیب ها کاهش یافته و در هر جا به ساخت مسجد بی توجه بوده ایم درصد آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: هیچ سازمان و تشکلی به اندازه مسجد و فرهنگ مسجدی که ریشه در مکتب وحدانی و الهی دارد نمی تواند تاثیرگذاری لازم را بر روی افکار جامعه داشته باشد.

حسینیه علی اکبری های نوغان با مساحت 13 هزار و 500 متر به منظور ترویج فرهنگ حسینی توسط شهردار تهران کلنگ زده شد.

 

 

کد مطلب 2179795

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها