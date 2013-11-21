به گزارش خبرگزاری مهر، آيت الله العظمی جعفر سبحاني در ديدار سردار نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين و حجت الاسلام تويسركاني نماينده ولي فقيه در بسيج با وی كه در آستانه هفته بسيج انجام شد، گفت: بسيجيان جوانان زبده ملت هستند كه قربه الي الله و براي رضاي خدا وارد اين عرصه شده‌اند.

وی افزود: ايمان محرك و موتور است و علم روشنگري راه است كه بسيجيان دانشگاهي مي‌توانند با استفاده از اين دو عنصر مشكلات را حل كنند.

استاد برجسته حوزه موضوع تشكيل وزارت امر به معروف و نهي از منكر را يادآور شده و تصريح كرد: به جاي تشكيل وزارت امر به معروف و نهي از منكر از وجود بسيج استفاده شود چرا كه ضمن هزينه بسيار كمتر، بسيجيان افراد كار آزموده اي در اين زمينه هستند.

وی بيان كرد: طبق علوم انساني غربي دليل پيدايش دين، مادي است كه به جوانان آموزش داده مي‌شود و مادامي كه علوم انساني عوض نشود به خروجي‌هاي آن نمي‌توان اعتماد كرد.

آيت الله سبحاني، فعاليت‌هاي حوزه علميه در خصوص علوم انساني اسلامي را يادآور شده و افزود: بسيج كوشش كند با بكارگيري ظرفيت‌هاي دولت، علوم انساني در دانشگاه‌ها را اسلامي كند كه اين امر مي تواند در يك يا چند دانشگاه انجام شود تا فشار در اين زمينه كمتر شود.

دانشگاه محل شكل گيري فكري جوانان است

وی دانشگاه را محل شكل گيري فكري جوانان دانسته و تاكيد كرد: همان طور كه پيشينيان گفتند بايد از همان راهي كه بي ديني را وارد مملكت كردند، دين را وارد كنيم.

شيريني زندگي در كثرت اولاد است

وی فعاليت گسترده و پيدايش نوابغ را در جمعيت كثير دانسته و عنوان كرد: با جلوگيري از زاد و ولد، جمعيت پير در جامعه افزايش خواهد يافت و دشمنان قانون تهديد نسل را فقط در مناطق شيعه نشين در جهان اجرا كردند.

آيت الله سبحاني با بيان اينكه شيريني زندگي در كثرت اولاد است خاطر نشان كرد: پدر و مادري كه اولاد بيشتري دارند بهتر زندگي مي كنند، كه با رفتن فرزندان و تشكيل خانواده جديد، اين خانواده ها هر شب به ايشان سر مي زنند كه اين موضوع در جوامع غربي اصلا ديده نمي شود.

این استاد برجسته حوزه علمیه در ادامه خاطر نشان كرد: با افزايش جمعيت جوان كشور، امكانات زندگي توسط همان جوان ها افزوده مي شود همان طور كه گسترش عالم ماده صورت مي پذيرد.

آيت الله سبحاني در پايان سخنان خود تصريح كرد: 50 سال پيش يك دانشمند فرانسوي در مقاله اي با بررسي وضعيت ايران گفته بود كه با وسايل همان 50 سال پيش در ايران ، 150 ميليون نفر مي توانند زندگي كنند.

روش جديد بسيج در امر به معروف و نهي از منكر

در ابتداي اين ديدار رئيس سازمان بسيج مستضعفين به تشريح برخي فعاليت هاي بسيج در زمينه نظام تربيتي صالحين، امر به معروف و نهي از منكر، فعاليت هاي ويژه بسيج در اقتصاد مقاومتي و خلق حماسه اقتصادي، تلاش بسيجيان براي استحكام ساخت دروني نظام و اسلامي كردن علوم انساني پرداخت.

سردار محمدرضا نقدی، روش جديد بسيج در امر به معروف و نهي از منكر را يادآور شده وافزود: مردمي و قابليت تكرار، با محبت و در فضاي صميمي، توجه به همه معروفات و منكرات و اولويت دادن به آشنايان نسبت به نا آشنايان؛ از ويژگي هاي روش جديد بسيج در امر به معروف و نهي از منكر است كه آثار بسيار خوبي نيز داشته است.

وی ضمن بيان نمونه هاي موفق امر به معروف و نهي از منكر با روش جديد بسيج در سراسر كشور اظهار داشت: همايش «پيش تازان رجعت به حجاب برتر» در تمامي استان هاي كشور طي هفته بسيج برگزار مي شود.

در پايان اين ديدار كتاب مجموعه عكس شهداي دفاع مقدس كه توسط بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس منتشر شده همراه با چفيه بسيجي توسط سردار نقدي به آيت الله سبحاني اهدا شد.