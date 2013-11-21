به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حبیبی‌منش عصر پنجشنبه در جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهر، شهرداری و فرمانداری گناوه در سالن اجتماعات این فرمانداری اظهار داشت: اعضای شورای شهر از قوانین مربوط به کار خود اطلاع داشته و برای حل مسائل و مشکلات مردم رویکرد قانونی ارائه دهند.

غلامعلی حبیبی منش با بیان اینکه مصوبات شوراها پس از تائيد نهايي فرماندار قابل پيگيري خواهد بود، گفت: شوراهاي شهر و روستا حلقه اتصال بين مردم و دستگاه‌های اجرایی هستند.

وی افزود: مدیریت و تملک دره گپ گناوه به شهرداری سپرده شده که در این راستا شهرداری تمام توان خود را برای برطرف کردن مشکلات آن ناحیه به کار ببرد.

فرماندار شهرستان گناوه در پایان گفت: برای بازیافت زباله های شهری بهره بردن از بخش خصوصی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد و در قبل آن اشتغال زایی نیز در شهرستان ایجاد خواهد شد.

شهرداری به تنهایی نمی تواند پاسخ گوی تمام نیاز مردم باشد

شهردار بندر گناوه نیز در این نشست اظهار داشت: جایگاه CNG گناوه که به دلیل نقص فنی در شبکه برق مورد استفاده قرار نمی گرفت، به‌زودی با حضور شرکت سازنده آن راه‌اندازی خواهد شد .

محمد رضا عرب زاده گفت: با فعال کردن کمیسیون ماده 100 به بسیاری از تخلفات شهری رسیدگی خواهد شد که این حرکت گام مثبتی در جهت رسیدن به نظام شهری مطلوب است.

وی تاکید کرد: برای خدمت رسانی هر چه بهتر به شهروندان بهتر است تمام دستگاه های اجرایی شهرستان پای کار باشند.

شهردار بندر گناوه در پایان گفت: شهرداری به تنهایی نمی تواند پاسخ گوی تمام نیاز مردم باشد.

بدهی شهرداری گناوه یکی از مشکلات مهم است

رئیس شورای شهر گناوه نیز در این نشست اظهار داشت: بدهی شهرداری گناوه یکی از مشکلات مهم است که بسیاری از فعالیت‌ها را تحت الشعاع قرار داده است.

نادر پهلوان‌زاده گفت: از مسئولان می خواهم برای مرتفع شدن این مشکل پیگیری های لازم را صورت دهند.