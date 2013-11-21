به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مدیر کل شیلات استان بوشهر، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های صیادی استان، فرماندار و مدیر شیلات شهرستان گناوه کارگروه شیلات و آبزیان شهرستان گناوه در سالن اجتماعات فرمانداری گناوه برگزار شد.

مدیر کل شیلات استان بوشهر عصر پنجشنبه در کارگروه شیلات و آبزیان شهرستان گناوه اظهار داشت: قابلیت‌های اراضی رود حله بندر ریگ در امر پرورش آبزیان قابل توجه است.

بهیار حاجیان در ادامه خاطرنشان ساخت: با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم می توان جایگاه واقعی این منطقه را در رونق اقتصادی فراهم کرد.

مدیر کل شیلات استان بوشهر اضافه کرذ: سالانه بیش از 10 هزار تن تولیدات در بخش صید و صیادی و آبزی پروری در استان صورت می گیرد که به نوبه خود کم نظیر است .

توانمندسازی کارشناسان شیلات و به روز کردن دانش فنی ضروری است

فرماندار شهرستان گناوه نیز در این کارگروه بیان داشت: توانمند سازی کارشناسان شیلات و به روز کردن دانش فنی این حوزه می تواند نقش موثری در رشد و توسعه صنعت شیلات داشته باشد.

غلامعلی حبیبی منش گفت: در شهرستان گناوه 10 هزار نفر از صنعت شیلات ارتزاق می کنند که شایسته است حمایت بیشتری از این صنعت صورت گیرد.

حبیبی منش تاکید کرد: دریا یک سرمایه ملی به شمار می آید و متعلق به همه است.

فرماندار شهرستان گناوه در پایان گفت: در راستای حفظ این سرمایه در شورای تامین شهرستان در خصوص شناورهای متخلف تدابیری اندیشیده شده است و با شناوران متخلف و متجاوز برخورد جدی صورت می گیرد.

لزوم جلوگیری از تردد شناورهای بي هویت در دریا

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های صیادی استان بوشهر نیز گفت: در بخش صید و صیادی تولیدات و اشتغال مطلوبی صورت گرفته که برای رشد و توسعه آن نیاز به توجه بیشتری از جانب مسئولان به این صنعت است.

محمد کارگر گفت: از مسئولان مرتبط می خواهیم که از تردد شناورهای تفریحی به خصوص شناورهای بی هویت که باعث بروز مشکلات فراوانی در دریا می شوند، ممانعت به عمل آید.

برداشت از مزارع پرورش میگو استان به 3000 تن می‌رسد

مدیر اداره شیلات شهرستان گناوه گفت: تا کنون 50 درصد از مزارع تولید میگو شهرستان برداشت شده است.

مهدی ابراهیمی گفت: تا پایان سال برداشت از مزارع به بیش از 3 هزار تن خواهد رسید.