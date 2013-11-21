طغیان رودخانه ها بر اثر بارندگی در پارسیان/راه ارتباطی چهار روستا با مرکز شهرستان قطع شد

محمد رادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش 38 میلی متری باران در شهرستان پارسیان، عنوان کرد: شدت بارش‌ باران در شهرستان پارسیان به گونه ای بود که راه ارتباطی روستاهای قاسمعالی، بمبری ، باغستان و شهر دشتی با مرکز شهرستان قطع شد.

بخشدار مرکزی پارسیان ادامه داد: پل ارتباطی مردم روستای بمبری تخریب شده و حدود یک میلیارد و 500 میلیون ریال به این راه ارتباطی خسارت وارد شده است.

وی با اشاره به تخریب300 هکتار از باغات کشاورزی که عمدتا محصول گوجه فرنگی کشت شده بود اشاره کرد و افزود: بالای 50 میلیارد ریال به زمین های زیر کشت گوجه فرنگی خسارت وارد شده است.

رادمهر گفت: بارش باران موجب آبگرفتگی چندین خانه در مناطق روستاهای دمتیر شمالی و دمتیر جنوبی، فومستان شهرستان پارسیان شده است.

بخشدار مرکزی پارسیان خاطرنشان کرد: از 11 سد خاکی موجود در شهرستان پارسیان، شش سد سرریز شده و طغیان کرده و مابقی سدها نیز بین 30 تا 40 درصد آبگیری شدند.