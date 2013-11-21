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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۸:۴۴

بخشدار مرکزی پارسیان:

طغیان رودخانه ها بر اثر بارندگی در پارسیان/راه ارتباطی چهار روستا با مرکز شهرستان قطع شد

طغیان رودخانه ها بر اثر بارندگی در پارسیان/راه ارتباطی چهار روستا با مرکز شهرستان قطع شد

پارسیان - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی پارسیان گفت: بر اثر بارندگی و طغیان رودخانه ها در بخش مرکزی شهرستان پارسیان، راه ارتباطی چهار روستا با مرکز این شهرستان قطع شد.

محمد رادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش 38 میلی متری باران در شهرستان پارسیان، عنوان کرد: شدت بارش‌ باران در شهرستان پارسیان به گونه ای بود که راه ارتباطی روستاهای قاسمعالی، بمبری ، باغستان و شهر دشتی با مرکز شهرستان قطع شد.

بخشدار مرکزی پارسیان ادامه داد: پل ارتباطی مردم روستای بمبری تخریب شده و حدود یک میلیارد و 500 میلیون ریال به این راه ارتباطی خسارت وارد شده است.

وی با اشاره به تخریب300 هکتار از باغات کشاورزی که عمدتا محصول گوجه فرنگی کشت شده بود اشاره کرد و افزود: بالای 50 میلیارد ریال به زمین های زیر کشت گوجه فرنگی خسارت وارد شده است.

رادمهر گفت: بارش باران موجب آبگرفتگی چندین خانه در مناطق روستاهای دمتیر شمالی و دمتیر جنوبی، فومستان شهرستان پارسیان شده است.

بخشدار مرکزی پارسیان خاطرنشان کرد: از 11 سد خاکی موجود در شهرستان پارسیان، شش سد سرریز شده و طغیان کرده و مابقی سدها نیز بین 30 تا 40 درصد آبگیری شدند.

 

کد مطلب 2179816

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