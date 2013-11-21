اجرای 70 برنامه مختلف طی هفته بسیج در دیر

به گزارش خبرنگار مهر، سروان سیدعلی حسینی نیا عصر پنجشنبه در نشست مسئولان برگزاری برنامههای اجرایی هفته بسیج شهر دیر اظهار داشت: امسال در هفته بسیج در شهر دیر تعداد70 برنامه فرهنگی، دینی، ورزشی و سیاسی برگزار میشود که از این تعداد10 برنامه آن شاخص است.
وی اضافه کرد: در هفته بسيج زیارت عاشورا، نمایشگاه فرهنگی هنری، محفل شبی باشهدا، اهدای خون،یادواره شهدا، نشست بصیرتی امر به معروف و نهی از منکر و ختم 1400صلوات بخشی از برنامه های هفته بسیج شهر دیر است.
فرمانده بسیج قدس دیر برگزاري مسابقات قرآن، ورزشي و غبار روبي گلزار شهدا و برگزاري محفل انس با قرآن را از ديگر برنامههاي هفته بسيج درشهردیر اعلام کرد و افزود: در این هفته همچنین برنامههایی از طرف پایگاهها ی بسیج قدس شهر دیر برگزار میشود.
وی در ادامه بیان داشت: در طول انقلاب اسلامی امنيت و آسايش كه داريم مديون بسيجيان و شهدا است و دشمن با اتحادي كه در ما ميبيند جرات حمله به سرزمین اسلامی پيدا نميكند.
حسینینیا اظهار اميدواري کرد که برنامههاي امسال هفته بسيج نيز همانند سراسر کشور با شکوه خاصي برگزار شود.
نظر شما