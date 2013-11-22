تجلیل از فرشاد ولی پور قهرمان بادی کلاسیک جهان در میانه

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ولی پور نائب قهرمان ودارنده مدال نقره جهانی شامگاه پنجشنبه با استقبال گرم مردم و مسئولان شهر میانه مورد تجلیل قرار گرفت .

فرشاد ولی پور عضو تیم ملی بادی کلاسیک در مسابقات جهانی که با حضور۳۵ کشور از ۲۴ تا ۲۸ آبان در کشور اتریش برگزار شد موفق به کسب مدال نقره و نائب قهرمان جهان در سنگین وزن این رشته شده است.

شرکت فولاد آذربایجان در این مراسم تجلیل با اهدا پنج سکه، شورای شهر میانه با اهدای یک سکه، اداره تربیت بدنی با اهدا یک سکه و مدیر عامل شرکت بازرگانی پور صفر با پرداخت دو سال حقوق و بیمه از این قهرمان تجلیل کردند.

