دومین روز مذاکرات ایران و 1+5 پایان یافت/ ادامه مذاکرات ساعت 11.30 روز جمعه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو؛ روز دوم مذاکرات ایران و 1+5 در حالی که از صبح امروز کاترین اشتون به نمایندگی از کشورهای 1+5 در دو دور مذاکره با تیم هسته ای ایران به ریاست محمد جواد ظریف شرکت کرده است به پایان رسید.

قرار است مذاکرات ساعت 9 صبح فردا(11.30 به وقت تهران)از سر گرفته شود.

بر اساس این گزارش، مذاکرات ایران و 1+5 از روز گذشته در پی ناهار کاری ظریف و اشتون آغاز شد. نشست افتتاحیه این مذاکرات بسیار کوتاه برگزار شد و بعد از ظهر دیروز معاونان وزیر امور خارجه کشورمان دیدارهای دو جانبه ای با روسیه و امریکا و همچنین دیدار مشترکی به کشورهای اتحادیه اروپا فرانسه ، انگلیس و المان داشتند.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز دیروز به صورت جداگانه به معاونین وزرای خارجه چین و روسیه دیدار کرد.

از صبح امروز مذاکرات ایران و 1+5 با دیدار مشترک ظریف و اشتون برای یک جلسه جمع بندی که بیش از سه ساعت طول کشید آغاز شد . دو طرف در این نشست تا حدودی وارد محتوا شدند. ایران اعلام کرده بود تنها در صورتی که در این جلسه طرف مقابل بتواند بی اعتمادی های ژنو 2 را برطرف کند وارد مذاکرات محتوایی بر روی متن خواهد شد.

پس از پایان دور اول وزیر امور خارجه کشورمان گفت: بحث خوبی داشتیم، وارد جزییات شدیم، البته تفاوت دیدگاه بین طرفین وجود دارد، گفتگوی دوجانبه را ساعت 2.30 از سر می گیریم.

در پایان دور دوم نیز سید عباس عراقچی در پایان دور دوم مذاکرات هیئت ایرانی با اشتون در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به ژنو اظهار داشت: مذاکرات ادامه پیدا کرد و فرصتی برای مشورت خانم اشتون با همکارانش دادیم و احتمالا این گفتگو ها ساعت 6 ادامه پیدا میکند.

وی افزود: در این دور وارد مباحث جدی شدیم و روی نقاط اختلافی بحث کردیم.

عراقچی در پاسخ به این سئوال که آیا مذاکرات امشب به نتیجه می رسد یا فردا نیز ادامه خواهد یافت گفت: امشب فکر نمیکنم به نتیجه برسد و در مورد فردا هم نمیتوان قضاوت کرد.

معاون وزیر خارجه در رابطه با احتمال حضور وزیران خارجه 6کشور در زنو خاطر نشان کرد تا وقتی که چشم انداز موفقیت روشن نشود فکر نمیکنم وزرای خارجه حضور پیدا کنند.