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۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۳

تجمع بزرگ هیئات مذهبی قرچک برگزار شد

تجمع بزرگ هیئات مذهبی قرچک برگزار شد

قرچک - خبرگزاری مهر: هیئات مذهبی عصر دیروز و همزمان با هفتمین روز شهادت سید و سالار شهیدان در قرچک تجمع کرده و شور حسینی خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دیروز با حضور حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه، حجت الاسلام حسن منتظری رئیس اداره تبلیغات اسلامی و جمعی از مسئولان شهرستان قرچک، هیئات مذهبی در خیابان مخابرات تجمع کرده و شور حسینی را به نمایش گذاشتند.
 
در این مراسم مداحان اهل بیت عصمت و طهارت به نوحه سرایی پرداخته و مردم مومن و ولایتمدار قرچک به سر و سینه زدند.
 
در این مراسم کاروان نمادین اساری کربلا نیز بازسازی شده بود که فضای حزن انگیز آن موجب تأثر و ماتم حاضران شد.
 
حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی در این تجمع بزرگ با تسلیت شهادت سید و سالار شهیدان اظهار داشت: حادثه عاشورا حادثه کوچکی نیست بلکه یکی از مهمترین حوادث تاریخ بشریت است که در آن ماهیت بسیاری از چهره ها و گروه های سیاسی نمایان شد.
 
امام جمعه قرچک افزود: ‌امام حسین(ع) زمانی قیام کرد که از دین اسلامی فقط یک پوسته و جنبه ظاهری باقی مانده بود و اسلام به قدری گرانقدر و با ارزش است که امام حسین (ع) برای حفظ و زنده نگه‌داشتن دین و ارزش‌ها نه تنها جان عزیزش بلکه طفل 6 ماهه خود را فدای دین رسول خدا کرد.
 
وی ادامه داد: اگر اصل دین در معرض ضربه خوردن باشد باید به هر نحو ممکن جلوی این ضربه و انحرافات گرفته شود و امام حسین (ع) نیز به همین دلیل در بین راه علت قیام خود را بیان کردند.
 
اسماعیلی اضافه کرد: درس های حادثه عاشورا فقط مختص به آن زمان نبود بلکه این فرهنگ برای همیشه تاریخ و در هر زمان نزد بشر به امانت گذاشته شده تا با تمسک به آن جبهه حق را بشناسند و در مقابل ظلم ایستادگی کنند.
 
این مسئول اظهارداشت: هیچگاه در تاریخ نمونه‌ای مانند امام حسین(ع) که بتواند الگوی بشریت در زمینه حق‌طلبی، آزادیخواهی و ایثارگری باشد پیدا نمی‌شود.
 
وی بیان داشت: امروز دشمنان سعی دارند تا ملت ایران را از تمسک به این الگوهای گرانقدر و با ارزش دور کرده و الگوهای پوچ و منحرف غربی را به ما تحمیل کنند که لازم است آحاد ملت درباره این نقشه ها و توطئه ها هوشیار باشند.
 
سرپرست سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک در حاشیه برگزاری این تجمع در جمع خبرنگاران گفت: تجمع بزرگ هيئات مذهبي از شعائر دين و نماد امر به معرف و نهي از منکراست و  هر چقدر در عزاي حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مردم شرکت کنند، مشخصاً نشانه عظمت هدف قيام سالار شهيدان را نشان مي دهد.
 
حجت الاسلام منتظری با اشاره به اینکه شناخت و بصيرت افزايي در فلسفه قيام امام حسین (ع) در همين تجمع های هیئات و مجالس عزاداری سرور و سالار شهیدان دشت کربلا ميسر مي‌شود.
 
وی افزود: زير پرچم امام حسين (ع) عزاداري و ذکر مصیبت خواندن براي ما بسي افتخار است و اين چراغ با حضور پرشکوه مردم روز به روز پرفروغ تر خواهد شد.
کد مطلب 2179878

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