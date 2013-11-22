اهدای جایزه پرفسور رضا به سرآمدان مهندسی

به گزارش خبرنگار مهر در آستانه 100 سالگی پرفسور فضل الله رضا- دانشمند برجسته ایرانی از سوی دانشگاه تهران جایزه‌ای به نام وی و به سرآمدن حوزه مهندسی اعطا خواهد شد.

بر اساس آیین نامه، این جایزه در سال آینده به برگزیدگان اعطا می‌شود.

علاوه بر این به منظور دسترسی علاقه مندان به آثار و اطلاعات مربوط به زندگی پرفسور فضل الله رضا سایتی به آدرس www.fazlollahreza.com راه اندازی شده است که در آینده نزدیک از طریق "دومین" سایت دانشگاه تهران نیز قابل دسترسی خواهد شد.

همچنین در مراسم نکوداشت این محقق برجسته ایرانی لوحی از سوی دانشگاه تهران، لوحی شامل دو صفحه تزئین شده به شیوه قرون 7 و 8 دوره ایلخانی طراحی شده که از سوی آیدین آغداشلو و یک شمسه طراحی شده از سوی استاد حلیمی- استاد هنر دانشگاه تهران به پرفسور اهدا شد.

