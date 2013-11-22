ظرفیت های خراسان رضوی در توسعه صادرات غیرنفتی راهگشاست / شمال شرق کشور فاقد منطقه آزاد تجاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فروزان‌مهر صبح جمعه در مراسم تجلیل اتز صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی دراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد اظهار کرد: برای تحقق اهداف توسعه صادرات غیر نفتی در خراسان رضوی نیازمند سازو کارهای جدید هستیم.

وی با ابراز تاسف از اینکه منطقه شمال شرق فاقد منطقه آزاد تجاری است تاکید کرد: در مقدمات اولیه به تفاهم رسیده ایم و امید داریم که این کار اساسی را به تصویب مجلس برسانیم.

استاندارخراسان رضوی بیان کرد: امیدوارم که در دولت تدبیر و امید تصمیمات با تدبیر اتخاذ شود و قطار امید را بر ریل تدبیرجلو برانیم.

راهبرد اصلی توجه به تولیدات دانش بنیان است

وی با بیان اینکه با نگاه به سند چشم انداز به اختصاص سهم عمده تجارت خارجی در توسعه پی می بریم و ادامه داد: راهبرد اصلی توجه به تولیدات دانش بنیان است و تولیداتی که کمتر به منابع متکی است.

فروزان مهر با تاکید براینکه ساختارهای موجود در نظام اقتصادی کشور نیازمند تغییر است توضیح داد: باید بیشتر به در به ظرفیت های بازار در راستای استفاده از فن آوریهای نوین توجه شود.

وی تصریح کرد: صادرات غیر نفتی محقق نمی شود مگر اینکه زیرساخت های این توسعه ایجاد شود و البته برای حفظ جایگاه در بازرهای بین المللی نیز ناگزیر به تغییر در رفتارهایمان هستیم.

وی به نگاه تولید مبتنی بر نیاز داخلی اشاره و آن را رد کرد و گفت: تولید کنندگان باید به نیازهای بازارهای جهانی فکر کنند.

با ساده سازی مسیرها به صادرکنندگان کمک کنیم

اسناندار خراسان رضوی این استان را دارای ظرفیت های منحصر به فرد و پتانسیل های فراوان دانست و گفت: باید با حذف موانع صادرات در این استان و با ساده سازی مسیرها به صادرکنندگان کمک کنیم.

وی همه دستگاههای فعال را به همکاری در استان فرا خواند و بیان کرد: سازمان توسعه تجارت تنها مسئول در توسعه تجارت و صادرات نیست باید نهادهای دولتی و خصوصی در کنارهم باشند.

استاندار خراسان رضوی گفت: اتاق مشترک ایران و ترکمنستان تشکیل می شود که به نظر می‌رسد بتواند عامل موثری در توسعه صادرات غیرنفتی باشد.