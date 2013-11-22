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۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۳

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

- لبنان سالروز استقلال خود را در سایه انفجارهای تروریستی اخیر گرامی می دارد.

- یک روزنامه لبنانی اعلام کرد دو تروریست انتحاری از اردن وارد لبنان شده بودند.

- آمریکا به افغانستان اعلام کرد فقط تا پایان سال جاری میلادی فرصت دارد تا درباره امضا پیمان امنیتی با واشنگتن تصمیم گیری کند.

- ریزش ساختمانی در لیتوانی، دست کم 12 کشته به جا گذاشت.

- رسانه ها از دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با شاه مغرب با موضوع امنیت و اقتصاد خبر دادند.

- تشکل جوانان به خاطر قدس درباره طرح رژیم صهیونیستی برای تقسیم مسجدالاقصی هشدار داد.

- رسانه های عربی از سنگین تر شدن کفه ترازو به نفع ارتش سوریه و افول قدرت گروه های مخالف مسلح طی روزهای اخیر و تلفات سنگین تروریستها خبر دادند.

- رسانه ها از ترور یکی از اعضای گردان 136 پیاده نظامی در سرت لیبی خبر دادند.

- - توکیو روز گذشته شاهد تظاهرات ضد دولتی بود.

- سازمان منع سلاحهای شیمیایی به بخش خصوصی برای نابودی سلاحهای شیمیایی سوریه پناه می برد.

- رهبران بخش یونانی نشین و بخش ترک نشین قبرس با یکدیگر دیدار می کنند.

- جان کری از کره شمالی خواست نظامی بازنشسته آمریکایی را آزاد کند.

- مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون اعلام کرد هر چند شرایط بهبود یافته، اما یک شبه نمی توان انتظار حل مشکلات را داشت.

- ارتش لبنان از کشف خودرو بمبگذاری شده که 400 کیلوگرم مواد منفجره در آن جاسازی شده بود، در منطقه بقاع خبر داد.

- تحقیقات در خصوص انفجارهای اخیر در مقابل سفارت ایران در بیروت ادامه دارد.

- رهبر جدید حزب کار رژیم صهیونیستی معرفی شد.
 

کد مطلب 2179939

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