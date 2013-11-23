به گزارش خبرگزاری مهر ، بنیاد نیکوکاری رایحه اعلام کرد: واحد تحصیلی بنیاد نیکوکاری رایحه طی مراسمی از روز جمعه یکم آذر ماه سال جاری، اقدام به برگزاری کلاس های تقویتی با هدف ارتقاء سطح آموزشی دانش آموزان تحت پوشش، طی پنج هفتهی متوالی در این بنیاد می کند.
در این دوره از کلاسها، تدریس تمامی دروس مقطع دبیرستان از جمله حسابان، ریاضی1و 2 و 3، زبان انگلیسی، عربی 1و 2 انسانی، شیمی، فیزیک، اصول حسابداری، مبانی برق، شرکتها، آمار، جبر، هندسه 1 و 2 و ریاضی هنرستان در برنامه های واحد تحصیلی گنجانده شده است.
در مقطع ابتدایی و راهنمایی، دروس ریاضی، علوم، دیکته، زبان و عربی تدریس خواهد شد.
