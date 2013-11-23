به گزارش خبرگزاری مهر ، بنیاد نیکوکاری رایحه اعلام کرد: واحد تحصیلی بنیاد نیکوکاری رایحه طی مراسمی از روز جمعه یکم آذر ماه سال جاری، اقدام به برگزاری کلاس های تقویتی با هدف ارتقاء سطح آموزشی دانش ­آموزان تحت پوشش، طی پنج هفته­ی متوالی در این بنیاد می کند.

در این دوره از کلاس­ها، تدریس تمامی دروس مقطع دبیرستان از جمله حسابان، ریاضی1و 2 و 3، زبان انگلیسی، عربی 1و 2 انسانی، شیمی، فیزیک، اصول حسابداری، مبانی برق، شرکت­ها، آمار، جبر، هندسه 1 و 2 و ریاضی هنرستان در برنامه ها­ی واحد تحصیلی گنجانده شده است.

در مقطع ابتدایی و راهنمایی، دروس ریاضی­، علوم، دیکته، زبان و عربی تدریس خواهد شد.