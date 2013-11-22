اگر گذشتگان به امروز می اندیشیدند ترافیک گریبانگیر تهران نمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی حسینی پویا افزود: آموزش، مقوله بسیار مهمی است که اگر به درستی ارائه نشود، می¬تواند جامعه¬ای را دچار خسران های جبران ناپذیر کرده و به نابودی بکشاند و به عکس اگر درست صورت پذیرد، می تواند در مسیر اعتلای فرهنگ جامعه قرار گرفته و به افزایش آرامش و رفاه ساکنان آن جامعه منجر شود.

وی که در جلسه هماهنگی جشنواره مشکات در حوزه فرهنگ ترافیک سخن می گفت، تأکید کرد: هوای تهران روز به روز آلوده تر می شود و در این میان مشخص نیست چه کسی باید پاسخگوی تلفات و آسیبهای ناشی از آلودگی هوا و ضرر و زیان های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن که مردم این کلان شهر از جمله کودکان شهر را مورد تهدید جدی قرار داده، باشد؟

رییس ستاد جشنواره مشکات در موضوع فرهنگ ترافیک، سوخت و خودروی غیر استاندارد را از جمله عوامل افزایش آلودگی هوای شهرهای کشور از جمله تهران بر شمرد و خاطرنشان کرد: تا زمانی که تعامل بین تمام دستگاه های دست اندر کار وجود نداشته باشد و مردم در این زمینه مشارکت نکنند، نمی توانیم انتظار وجود شهری شایسته که مردم آن احساس آرامش و ایمنی کنند را داشته باشیم.

جشنواره مشکات بر ذهن شهروندان تأثیر می گذارد

مدیر کل آموزش های شهروندی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز در این جلسه رویکرد مدیریت شهری را رویکردی اجتماعی و فرهنگی و در عین حال آموزشی و تربیتی عنوان کرد و گفت: ارتقای فرهنگ شهروندی بدون مشارکت خود شهروندان امکان¬پذیر نخواهد بود و برگزاری جشنوارهایی چون مشکات، از جمله راهکارهای همین آموزش ها می تواند محسوب شود.

ابوالفضل رفیع با اشاره به استقبال قابل توجه شهروندان از نخستین جشنواره مشکات افزود: خلق و ارسال هر اثر به این جشنواره به معنای تأثیرگذاری این آموزش ها بر اذهان یک شهروند است چرا که وقتی کسی در خصوص موضوعی چون ترافیک اثری را خلق می کند، بعید است که در این زمینه رفتار نادرستی را مرتکب شود.

وی با تأکید بر این که اولویت نخست آموزش در تهران فرهنگ ترافیک است، اظهار کرد: مدل جشنواره مشکات به گونه ای طراحی شده که با توجه به جمعیت 5/8 میلیون نفری تهران، مشارکت تمام شهروندان در آن امکان پذیر باشد و امیدواریم این طراحی با برقراری تعامل بین شبکه ای از سراهای محله، دست اندرکاران آموزش و خود شهروندان به تغییر و بهبود در رفتار آن ها منجر شود.

جانشین رییس ستاد جشنواره مشکات، منطقه 12 را با توجه به انبوه ترددهای شهروندان، منطقه ای دانست که موضوع فرهنگ ترافیک باید در آن مورد توجه ویژه قرار گیرد و تصریح کرد: در برهه ای از تاریخ تهران توجه به محدوده مرکزی شهر مورد غفلت واقع شده و پیرامون شهر کانون توسعه قرار گرفت اما در حال حاضر مرکز شهر از سوی مدیریت شهری مجدداً مورد توجه قرار گرفته است.

برخی آسیبها مانند عبور از خیابان یک طرفه غیر قابل جبران است

شهردار منطقه 12 تهران نیز در جلسه هماهنگی جشنواره مشکات در حوزه فرهنگ ترافیک، مشکلات موجود در جامعه را ناشی از ضعف مسائل اجتماعی و فرهنگی دانست و گفت: کم توجهی به موضوعات آموزشی و تربیتی در جامعه طی سال های گذشته بر تمام جنبه های زندگی شهری اثرگذار بوده است.

علی محمد نژاد با تأکید بر آمار بالای تلفات و آسیب دیدگان ناشی از تصادفات رانندگی در کشورمان، خاطرنشان کرد: ضعف فرهنگ ترافیک به عنوان یکی از حساس ترین آسیب های اجتماعی در جامعه به شمار می رود که در برخی موارد آسیب آن مانند عبور از خیابان یک طرفه غیر قابل جبران است.

مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره مشکات فرهنگ ترافیک با سه موضوع تکالیف عابر پیاده، لزوم استفاده از کلاه ایمنی و گذشت در رانندگی در سه گروه سنی و قالب¬های مختلف تا سی¬ام آذر ماه سال جاری است و شهروندان می-توانند با مراجعه به سراهای محله در این خصوص اطلاعات لازم را کسب کنند.