صادرکنندگان در خط مقدم جبهه اقتصادی ایستاده اند/ ضرورت حمایت قانونی از سربازان اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نهاوندی پنجشنبه شب در مراسم روز ملی صادرات در اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: مشکلات صادرات تا زمانی که به قهرمانان عرصه صادرات بها ندهیم حل نخواهد شد.

وی تاکید کرد: متاسفانه سیاستها به نوعی تهدید برای صادرات هستند و این تهدید ها در نظام اجرایی ما بدون اینکه بخواهیم اجرا می شود.

وی به سیاستهای غلط اعمال شده در این حوزه اشاره کرد وگفت: تصمیمات غلط 15 درصد کاهش صادرات را به همراه داشت.

نهاوندی افزود: برگزاری مراسم روز ملی صادرات برای بیان مشکلات نبوده بلکه این فرصتی است تا صادرکننده بودن به عنوان ارزشی توسعه و ترویج یابد.

به صادرکننده نمونه به عنوان سرباز جبهه اقتصادی نگاهی متفاوت داشته باشیم

وی افزود: هنوز در این مسیر موفق نبوده ایم و آنگونه که از فرزندان شهید، جانبازان و معلمان تقدیر می شود و نگاه متفاوت به آنها وجود دارد این در مورد صادرکننده نمونه صدق نمی کند.

وی تاکید کرد: باید فرهنگی ایجاد شود که به صادرکننده نمونه به عنوان سرباز جبهه اقتصادی نگاهی متفاوت داشته باشیم و برای کاهش سخت گیری برای صادرکنندگان حرکت کنیم.

معاون کمکهای سازمان توسعه و تجارت ایران ادامه داد: در سالهای گذشته تقابل دنیای غرب با ایران همین جبهه اقتصادی بوده است در حالیکه قوانین حمایت کننده برای سربازان این جبهه نداریم.