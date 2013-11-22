جزییات دیدار خصوصی مرحوم عسگر اولادی با امام راحل/ پاسخ دندان شکن حبیب انقلاب به یک منافق

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته مراسم بزرگداشت مرحوم حاج حبیب الله عسگر اولادی با حضور مهندس محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی کشور، آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، مهندس حسین نوش آبادی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نمایندگان مردم دماوند و پاکدشت در مجلس شورای اسلامی و جمعی از روحانیون و ائمه جماعات و مسئولین منطقه در مصلی صاحب الزمان(عج) شهرستان ورامین برگزار شد.



مرحوم عسگر اولادی از مبارزین به نام انقلاب بود



در این مراسم محمد نبی حبیبی با اشاره به درگذشت حاج حبیب الله عسگر اولادی اظهار داشت: ارتحال یار وفادار امام و رهبری ضایعه ای بزرگ برای انقلاب اسلامی بود که به سختی می توان جای آن را پر کرد.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی کشور افزود: در بزرگداشت شخصیت ها باید به روش و منش آنها توجه کنیم و بزرگداشت واقعی تداوم راه بزرگان نظام و انقلاب است.



وی ادامه داد: مرحوم عسگر اولادی از مبارزین بزرگ و به نام انقلاب اسلامی بود و خاطرات ارزشمند و گرانقدری از مبارزه مردم برای پیروزی انقلاب در سینه داشت و زمانی که کسی جرأت سخن گفتن از امام (ره)را نداشت این شخصیت بزرگ در حمایت از امام خمینی(ره) حرکت کرد.



حبیبی عنوان داشت: روزی حاج حبیب الله عسگر اولادی با یکی از اعضای سازمان مجاهیدن خلق و منافقین کنونی در زندان هم بند بود و این فرد د دین را کنار گذاشته و فقط به مبارزه صرف با رژیم پهلوی می پرداخت، دیدار داشت.

این مسئول اضافه کرد: این عضو منافقین در زندان به مرحوم عسگر اولادی بیان داشته بود که من به آخرت معتقد نیستم زیرا وقتی که ما بمیریم تبدیل به فضولات خواهیم شد و آقای عسگر اولادی نیز در جواب این فرد بیان داشت که اگر انسان معتقد باشد که در آخرت تبدیل به فضولات خواهد شد پس چرا دست به مبارزه می زند.



این فعال سیاسی تأکید کرد: اگر کسی معتقد به آخرت نباشد و دست به مبارزه بزند بسیار احمق خواهد بود و این یکی از برکات نظام اسلامی است که مبارز شیعی هیچگاه شکست نمی خورد و نهایتا به پیروزی خواهد رسید و امیدواری ودلگرمی برای پیروزی در بین مبارزان شیعه همواره وجود داشته است.



قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر یادآور شد: صهیونیست ها در همایش های مختلف تأکید کردند که انقلاب اسلامی یک عقبه مهم دارد و آن عاشوراست و یک آینده روشن پیش رو دارد و آن ظهور منجی عالم بشیریت حضرت ولیعصر(عج) خواهد بود.



دیدار خصوصی عسگر اولادی با امام راحل



وی سپس به یکی از دیدارهای خصوصی مرحوم عسگر اولادی با امام راحل اشاره کرد و گفت: مرحوم عسگر اولادی یکی دو بار داستان ملاقات خودشان با امام خمینی(ره) در سال 1341 را برای من بیان کرده بود و بنده از ایشان تقاضا کردم که مطالب این ملاقات خصوصی را بنویسند و به من بدهند و اکنون بنده این خاطره را با دست خط ایشان در اختیار دارم.

این همراه و یار قدیمی حبیب انقلاب افزود: مرحوم عسگر اولادی تعریف کردند که در اوج مبارزه با دستگاه شاه که همواره مبارزین در تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشتند و سختی زیادی را متحمل می شدند و یکی از راههای دلگرمی این مبارزین آن بود که بدانند نهایت کار چه خواهد شد.



حبیبی ادامه داد: حاج حبیب الله در ملاقات با امام راحل(ره) از ایشان پرسیدند که نهایت مبارزه چه خواهد شد و امام خمینی(ره) نیز در پاسخ بیان داشتند ما مبارزه را با هدف اسلامی شدن جهان اسلام آغاز کردیم و زمانی که کره زمین برای پذیرش اسلام آمادگی پیدا کند، به ولیعصر(عج) اعلام می کنیم که جهان آماده ظهور توست.



مرحوم عسگر اولادی در مدیریت نیز فردی توانمند بود



وی تأکید کرد: مرحوم عسگر اولادی به عنوان یک متفکر دینی و مفسر قرآن استدلالهای فراوانی در مقابل منحرفین و افراد بی دین داشت و این یکی از نقاط برجسته ایشان بود.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی کشور اضافه کرد: ایشان در زمینه مدیریتی نیز فردی موفق بود که جنبه مدیریتی و اجتماعی ایشان اغلب در بین مردم مغفول مانده است و باید به آن توجه ویژه داشت.



این مسئول بیان داشت: مرحوم عسگر اولادی همواره غمخوار مستضعفان و محرومان بود و همواره سعی داشت که گره هایی از مشکلات مردم باز کند.



حبیبی گفت: پیام رهبر معظم انقلاب و تعاریف بلند ایشان از شخصیت مرحوم عسگر اولادی نشان دهنده منش و رفتار بزرگ این مرد خستگی ناپذیر بود.