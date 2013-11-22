کانون زلزله امروز مرز ایران و عراق/ 2 گسل مهم در منطقه قصر شیرین

دکتر مهدی زارع، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این زلزله افزود: کانون این زلزله در مرز ایران و عراق رخ داده که بخش اعظم آن در خاک ایران بوده است. این زلزله در 27 کیلومتری غرب سرپل ذهاب و 17 کیلومتری جنوب قصر شیرین و در ناحیه مرزی ایران و عراق زخ داد.

معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به بیان گسل مسبب این رخداد پرداخت و یادآور شد: در این منطقه گسل‌های زیادی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به گسل جبهه کوهستان زاگرس و گسل ذهاب یا سرپل ذهاب اشاره کرد.

زارع با اشاره به گسل مسبب این زلزله خاطر نشان کرد: به احتمال زیاد این زلزله در اثر جنبانی گسل ذهاب از گسل‌های سامانه گسله پی سنگی خمیدگی جبهه کوهستان زاگرس رخ داده است.

وی ادامه داد: در شهر سر پل ذهاب 50 هزار نفر و در قصر شیرین حدود 20 هزار نفر زندگی می‌کنند و زلزله‌های حلوان و سر پل ذهاب از جمله زلزله‌های تاریخی این منطقه است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله بزرگای این زلزله کم عمق را بیشتر از 5 ذکر و خاطر نشان کرد: عمق این زلزله در 10 کیلومتر زمین بوده است.

زارع به زلزله‌های تاریخی این منطقه اشاره کرد و ادامه داد: از جمله زلزله‌های تاریخی و شدید این منطقه می‌توان به زلزله 958 میلادی و 1150 میلادی سرپل ذهاب و زلزله‌ 1967 میلادی با بزرگای 5.7 و سال 1983 میلادی با بزرگای 5.1 در همین منطقه اشاره کرد.