دانشگاه های استان گلستان از نظر کیفی و کمی ضعف دارند

به گزارش خبرنگارمهر، رامین رحمانی شامگاه پنجشنبه در حضور اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گرگان، گفت: در حال حاضر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان که یکی از قدیمی ترین دانشگاه ها در حوزه کشاورزی است توانسته در حوزه علم در داخل و خارج از کشور به نتایج خوبی دست پیدا کند.

وی افزود: این دانشگاه توانسته 17 ژورنال که سه ژورنال به زبان انگلیسی و سه ژورنال نیز توانسته درجه ISI را کسب کند، را به چاپ برساند.

رحمانی در ارتباط با رشته های دانشگاه بیان داشت: وقتی رشته های جدید و وابسته به توسعه استان مخصوصا رشته های کشاورزی وارد می شود اگر درآن سرمایه گذاری اولیه انجام بگیرد می توان شاهد رشد در این زمینه ها باشیم.

وی ادامه داد: هم اکنون این دانشگاه برای اولین بار توانسته در رشته کشاورزی هسته ای فارغ التحصیلانی داشته باشد و اگر بتوان سرمایه گذاری اولیه ای در زمینه آزمایشگاه های هسته ای را در سرانه آموزشی در نظر بگیرند می توانیم در این زمینه رو به جلو پیش برویم.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اضافه کرد: اگر بودجه ای جداگانه در این زمینه برای دانشگاه در نظر گرفته شود می توانیم این رشته را در این دانشگاه توسعه دهیم.

وی با اشاره به واگذاری خوابگاه های دانشجویی به بخش خصوصی اظهار داشت: این واگذاری انجام شده و باید سعی شود دستورالعمل مشخصی برای آن در نظر گرفته شود چرا که ما دراین زمینه هنوز نتوانستیم گامی برداریم.

رحمانی تصریح داشت: البته اگر سعی شود، حوزه های زیر نظام های آموزش عالی مشخص شود که کدام یک به پرورش و کدام به تخصصی شدن ارتباط دارند می توان به توسعه کیفی دانشگاه ها امیدوار بود.