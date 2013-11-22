هرکس از فرهنگ بسیج فاصله بگیرد محکوم به شکست است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محسن امیدی ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهرستان نهاوند در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) اظهار داشت: در طول 34 سال گذشته هر شخص در هر جایگاه و مقامی که بوده است اگر از فرهنگ بسیج زاویه گرفته باشد در میان جامعه منزوی و در نهایت عاقبت به خیر نشده است.

امیدی با اعلام اینکه فرهنگ بسیجی که همان فرهنگ ایثار و فداکاری است کشور را بیمه می کند، اظهارداشت: این فرهنگ باید در کشور نهادینه تا ارزش های نظام و انقلاب برای همیشه زنده و باقی بماند.

وی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی از آغاز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تاکنون با تکیه بر فرهنگ بسیج توانسته تمامی موانع توسعه را از پیش روی بردارد و این بار نیز با تکیه بر این فرهنگ تمامی فشارهای اقتصادی ، تحریم ها و تهدیدات دشمنان را بی اثر خواهد کرد.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند عنوان کرد: :هفته بسیج بهترین فرصت برای تبیین ابعاد مختلف این فرهنگ ناب برای مردم به خصوص نسل جوان است تا آنها نیز بتوانند با مسلح شده به این سلاح در برابر توطئه های دشمنان ایستادگی کنند و امروز همه کارکنان دولت که عضوی از بدنه بسیج هستند باید با ایثار و از خودگذشتگی خدمت رسانی به مردم را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

رسالت اصلی و مهم بسیج تربیت نسل جوان و انقلابی برای خدمت به مردم و کشور است

محسن امیدی بیان داشت: رسالت اصلی و مهم بسیج در شرایط فعلی تربیت نسل جوان و انقلابی برای خدمت به مردم و کشور است که به فضل خدا همواره توانسته این وظیفه را به نحو احسن در برهه های حساس انقلاب ایفا کرده است.

امیدی گفت: فرهنگ بسیجی همانطور که رهبر انقلاب هم بر روی آن تاکید داشته اند در سال های دفاع مقدس توانست ایثارگری و فداکاری زیادی را به جامعه تزریق کنند و این ایثار و فداکاری باعث شد که یک وجب از خاک ما هم در عرض هشت سال جنگ تحمیلی از کشور جدا نشود بنابراین امروز هم برای حل بسیاری از مشکلات باید این نگاه را احیا کرد.

وی با اشاره به برنامه هفته بسیج شهرستان نهاوند گفت: دیدار فرماندهان بسیج و مسئولان ادارات با امام جمعه، شروع مسابقات فرهنگی در سطح پایگاه های مقاومت و مدارس، دیدار با خانواده های معظم شهدا با محوریت حلقه های تربیتی صالحان و عطر افشانی قبور مطهر شهدا از برنامه اصلی این هفته در شهرستان نهاوند است.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند اظهار داشت: برگزاری زیارت عاشورا، افتتاح سالن ورزشی شهر برزول ، گردهمایی بزرگ نیروهای بسیجی و گرامیداشت هفته بسیج، مراسم تجلیل از بسیجیان نمونه، ختم قرآن کریم و برگزاری مانور فرهنگی مقابله با جنگ نرم در حوزه زن و خانواده از دیگر برنامه های هفته بسیج شهرستان نهاوند است.

اجرای پروژه های محرومیت زدایی، ترمیم و مرمت مساجد و حسینیه ها در مناطق محروم

محسن امیدی، اجرای پروژه های محرومیت زدایی، ترمیم و مرمت مساجد و حسینیه ها در مناطق محروم، احداث غسالخانه، ساخت خانه عالم، احداث پل و راه سازی بین روستاهای محروم، ویزیت رایگان بیماران در مناطق و روستاهای محروم و پرداخت وامهای خود اشتغالزایی را از جمله برنامه های بسیج نهاوند در هشت ماه گذشته ذکر کرد.