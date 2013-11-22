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۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۰

موسوی:

نمایشگاه بزرگ کتاب به مناسبت هفته بسیج در دورود برگزار می شود

نمایشگاه بزرگ کتاب به مناسبت هفته بسیج در دورود برگزار می شود

دورود - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود از برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

سید موسی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقارن بخشی از هفته کتاب با هفته بسیج اظهار داشت: در این راستا به دنبال برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان هستیم.

وی عنوان کرد: مطابق برنامه ریزی صورت گرفته در این نمایشگاه بیش از پنج هزار جلد کتاب با موضوعات متنوع و گوناگون در معرض بازدید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود با یادآوری اینکه این نمایشگاه با همکاری کانون فرهنگی بسیج دورود برگزار می شود، عنوان کرد: در برپایی این نمایشگاه نشر بیکران نیز با این اداره همکاری دارد.

موسوی با بیان اینکه نمایشگاه بزرگ کتاب طی روز دوم آذرماه سالجاری افتتاح می شود، عنوان کرد: علاقمندان می توانند به مدت یک هفته از این نمایشگاه کتاب در محل کانون فرهنگی بسیج دورود واقع در میدان امام حسین(ع) این شهر بازدید کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری برنامه های هفته کتاب در این شهرستان بیان داشت: کار اهدای کتاب به مراکز مختلف فرهنگی و هنری این شهرستان طی این هفته صورت گرفت و همچنان استمرار دارد.

کد مطلب 2180091

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