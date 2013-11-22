ملت ایران از حقوق هسته ای خود عقب نشینی نمی کند/ کارشکنی رژیم صهیونیستی در روند مذاکرات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هراتی مطلق در خطبه های نماز جمعه این شهرستان با اشاره به آثار فردی و اجتماعی گناه اظهار داشت: برای داشتن جامعه ای عاری از گناه به همت همگانی و فرهنگ سازی نیاز است.

وی با تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، استکبار ستیزی را یکی از مهمترین ویژگی های بسیجیان عنوان کرد و افزود: هدف از انقلاب اسلامی نیز مبارزه با استکبار بود.

آمریکایی ها خود برتر بین و به دنبال تسلط بر دنیا هستند

امام جمعه ازنا در ادامه با بیان اینکه کشورهای زیادی از انرژی هسته ای بهره می برند و بحث غربی ها انرژی هسته ای نیست افزود: آمریکایی ها خود برتر بین و به دنبال تسلط بر دنیا هستند.

وی با بیان اینکه دشمنان قصد دارند با فشارهای خود ملت ایران را مستاصل کنند تاکید کرد: ملت ایران به هیچ وجه از حقوق هسته ای خود عقب نشینی نخواهد کرد.

حجت الاسلام هراتی مطلق با اشاره به کارشکنی رژیم صهیونیستی در روند مذاکرات هسته ای گفت: نتانیاهو تمام تلاش خود را به کار گرفته تا نقش ایران را در مذاکرات کمرنگ کند و مذاکرات به نتیجه نرسد.

وی با اشاره با بیان اینکه هر حرکتی باید در راستای دستیابی به اصول و منافع ملی باشد یادآور شد: مذاکرات باید بر اساس سیاست های کلی نظام انجام شود.

وهابیت تهدیدی جدی برای دنیا و جهان اسلام است

امام جمعه ازنا در بخش پایانی خطبه دوم با اشاره به شهادت رایزن فرهنگی ایران در لبنان، این حملات تروریستی را نشانه شکست وهابیت در سوریه و ناتوانی رژیم صهیونیستی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل این بمب گذاری نقش پر رنگ جمهوری اسلامی ایران در معادلات بین المللی است عنوان کرد: دشمنان باید بدانند ملت ایران هشت سال در دفاع مقدس ایستادگی کرده و همچنان خواهد ایستاد.

حجت الاسلام هراتی مطلق با بیان اینکه وهابیت یک تهدید جدی برای دنیا و جهان اسلام است یادآور شد: تفسیر وهابیت از اسلام همان اسلام آمریکایی است.