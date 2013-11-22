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۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۵

حجت الاسلام هراتی مطلق:

ملت ایران از حقوق هسته ای خود عقب نشینی نمی کند/ کارشکنی رژیم صهیونیستی در روند مذاکرات

ملت ایران از حقوق هسته ای خود عقب نشینی نمی کند/ کارشکنی رژیم صهیونیستی در روند مذاکرات

ازنا - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان ازنا با اشاره به برگزاری مذاکرات هسته ای گفت: ملت ایران به هیچ وجه از حقوق هسته ای خود عقب نشینی نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هراتی مطلق در خطبه های نماز جمعه این شهرستان با اشاره به آثار فردی و اجتماعی گناه اظهار داشت: برای داشتن جامعه ای عاری از گناه به همت همگانی و فرهنگ سازی نیاز است.

وی با تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، استکبار ستیزی را یکی از مهمترین ویژگی های بسیجیان عنوان کرد و افزود: هدف از انقلاب اسلامی نیز مبارزه با استکبار بود.

آمریکایی ها خود برتر بین و به دنبال تسلط بر دنیا هستند

امام جمعه ازنا در ادامه با بیان اینکه کشورهای زیادی از انرژی هسته ای بهره می برند و بحث غربی ها انرژی هسته ای نیست افزود: آمریکایی ها خود برتر بین و به دنبال تسلط بر دنیا هستند.

وی با بیان اینکه دشمنان قصد دارند با فشارهای خود ملت ایران را مستاصل کنند تاکید کرد: ملت ایران به هیچ وجه از حقوق هسته ای خود عقب نشینی نخواهد کرد.

حجت الاسلام هراتی مطلق با اشاره به کارشکنی رژیم صهیونیستی در روند مذاکرات هسته ای گفت: نتانیاهو تمام تلاش خود را به کار گرفته تا نقش ایران را در مذاکرات کمرنگ کند و مذاکرات به نتیجه نرسد.

وی با اشاره با بیان اینکه هر حرکتی باید در راستای دستیابی به اصول و منافع ملی باشد یادآور شد: مذاکرات باید بر اساس سیاست های کلی نظام انجام شود.

وهابیت تهدیدی جدی برای دنیا و جهان اسلام است

امام جمعه ازنا در بخش پایانی خطبه دوم با اشاره به شهادت رایزن فرهنگی ایران در لبنان، این حملات تروریستی را نشانه شکست وهابیت در سوریه و ناتوانی رژیم صهیونیستی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل این بمب گذاری نقش پر رنگ جمهوری اسلامی ایران در معادلات بین المللی است عنوان کرد: دشمنان باید بدانند ملت ایران هشت سال در دفاع مقدس ایستادگی کرده و همچنان خواهد ایستاد.

حجت الاسلام هراتی مطلق با بیان اینکه وهابیت یک تهدید جدی برای دنیا و جهان اسلام است یادآور شد: تفسیر وهابیت از اسلام همان اسلام آمریکایی است.

کد مطلب 2180101

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