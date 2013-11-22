مراسم تشییع پیکر انصاری در حاشیه نماز جمعه تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که پیکر آن شهید از محل دانشگاه تهران تا ضلع شمالی میدان انقلاب تشییع شد، نمازگزاران با سر دادن شعارهایی همچون «مرگ بر وهابیت»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «حسین، حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست» و « تا زنده‌ایم رزمنده‌ایم» انزجار خود را از این اقدام تروریستی اعلام کردند.

حجت‌الاسلام ابراهیم انصاری سه شنبه گذشته در اثر حمله انتحاری تروریست‌ها به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت به شهادت رسید.

همچنین در این مراسم شماری از مسئولان کشوری و جمعی از وزیران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.