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۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۱

حجت الاسلام ناطقی:

ملت ایران با داشتن روحیه بسیجی از حقوق خود در زمینه هسته ای دفاع خواهند کرد

ملت ایران با داشتن روحیه بسیجی از حقوق خود در زمینه هسته ای دفاع خواهند کرد

ساوجبلاغ – خبرگزاری مهر: امام جمعه ساوجبلاغ با گرامیداشت هفته بسیج و با اشاره به مذاکرات هسته ای در ژنو گفت: ملت ایران با داشتن روحیه بسیجی از حقوق خود در زمینه پرونده هسته ای دفاع خواهند کرد و همواره حافظ مرز و بوم ایران اسلامی هستند.

حجت الاسلام محمد تقی ناطقی در خطبه های نماز جمعه با اشاره به حمایت های رهبری از تیم مذاکره کننده در زمینه مذاکرات هسته ای اظهار داشت: ملت ایران با تفکر و روحیه بسیجی گام های بلندی در زمینه مذاکرات بر می دارد و در آینده نزدیک شاهد نتایج خوبی خواهیم بود.

وی در ادامه تاکید کرد: استفاده از انرژی هسته ای حق تمامی کشورها است و ایران نیز از این قائده مستثنی نیست و استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز حق ماست.

ناطقی با اشاره به هفته بسیج و ضمن گرامیداشت این هفته گفت: بسیج یک نهاد مردم محور است و همیشه مردم ایران بزرگ در صحنه های مختلف انقلاب حضوری فعال داشته اند و در دفاع از ارزش های این مرز و بوم همیشه ثابت قدم بوده اند.

امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ خاطرنشان کرد: زمانی که ایران در هشت سال جنگ تحمیلی مورد هجوم قرار گرفت بسیجیان در کنار دیگر نیروهای مسلح با ایثارگری از نظام اسلامی و ایران سرفراز حمایت کردند و از ارزش های دفاع مقدس پاسداری نمودند.

ناطقی در پایان سخنان خود افزود: با روحیه بسیجی از حقوق خود در صحنه های بین المللی دفاع خواهیم کرد و با گام های بلند در زمینه پرونده هسته ای عقب نشینی نخواهیم کرد.

 

کد مطلب 2180121

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