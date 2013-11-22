تیم فوتبال نفت و گاز گچساران محکوم به برد در مقابل یزد لوله است

محمدحسین ضیائی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود بارش باران در طول هفته تمرینات تیم به طور منظم پیگیری شده و با توجه به امتیاز میزبانی با نمایش یک بازی هجومی در پی کسب هرسه امیتیاز بازی هستیم.

ضیایی مهترین دلیل کسب نتایج ضعیف دو هفته گذشته را عدم تمرکز بازیکنان بر تاکتیک های تمرین شده دانست و افزود: نداشتن تماشاگر در دیدار خانگی قبلی نیز تاثیر مهمی در افزایش روحیه تیم حریف داشته است.

مربی شاغل درلیگ یک کشور تاکید کرد: تیم یزد لوله یک تیم فیزیکی و در خط دفاعی از نظم خوبی برخورداراست و همچنین در دفاع کاملا با برنامه بازی می کنند و به رغم ضعف خط حمله این تیم اما بهترین خط دفاعی لیگ را در اختیار دارد.

ضیائی تصریح کرد: فریب جایگاه این تیم در جدول را نخواهیم خورد و با تمرکز بالا به دنبال استفاده از نقاط ضعف حریف خواهیم بود تا در این دیدار به برد دست پیدا کنیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت و گاز گچساران با بیان اینکه دو بازیکن تیم که به دلیل بی انظباطی از ترکیب تیم کنار گذاشته شده بودند در تمرینات تیم حضوردارند اظهار داشت : یک جلسه محرومیت برای این دو بازیکن کافی بود و در صورت آماده بودن در دیدار مقابل یزد لوله از آنها استفاده خواهدشد.

وی افزود: در این دیدار نبی الله باقری ها، علی سلیمانی مقدم،علی رعیت و حسین خسروی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم و امیدوارهستیم در نبود این بازیکنان، جایگزین های آنها عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند تا در کنار سایر بازیکنان شاهد یک بازی زیبا همراه با برد باشیم.

ضیایی یادآورشد: هواداران که در هر شرایط یار دوازدهم تیم هستنند باید صبورانه به حمایت های خود ادامه دهند تا در پایان نیم فصل جایگاه تیم نفت به جایگاه اصلی خود بازگردد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در چارچوب هفته یازدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور بعد از ظهر شنبه به مصاف تیم یزد لوله خواهد رفت.

این تیم درهفته دهم لیگ دسته اول مغلوب تیم فوتبال پاس همدان در این شهر شده بود.

در حال حاضر نفت و گاز گچساران با 9 بازی و 13 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی قراردارد.