ساعت عجیبی با طرحهای آزمون روانشناسی لکه و جوهر

به گزارش خبرگزاری مهر، یک شرکت تولیدکننده ساعت در توکیو ژاپن که به تولید صفحات ساعت مرموز و عجیب شهرت دارد به نوعی تقلید کننده آزمونهای لکه جوهر هرمان رورشاخ است.

آزمون لکه جوهر هرمان رورشاخ از یک سری الگوهای جوهر عجیب و غربی برای ارزیابی تفکرات و احساسات بیماران به پاسخ آنها به الگوها استفاده می کرد.

این شرکت طی بیانیه ای اظهار داشت که این ساعت خواندن زمان را ساده تر می کند. در صفحه این ساعت ساعتها در گوشه سمت راست بالا، دقایق در گوشه سمت چپ پایین نمایش داده می شوند و مابقی صفحه نیز انعکاس این ارقام است که تأثیر لکه و جوهر را خلق کرده است.

این ساعت که از آن با عنوان " کی سای رورشاخ" یاد می شود از یک صفحه نمایش کاغذ الکترونیک شبیه کیندل فایر آمازون استفاده می کند و این امر علتی برای حداقل بودن مصرف انرژی آن است.

عمر باطری این ساعت به دو یا سه سال می رسد و به کاربر خورد این امکان را می دهد که صفحه نمایش خود را به صورت سیاه یا سفید تعیین کند.

این ساعت همچنین بین ساعت 12 شب تا 7 صبح درحالت ذخیره انرژی کار می کند.