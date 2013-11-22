یک چینی خواستار خرید 30 درصد از سهام باشگاه رم شد

به گزارس خبرگزاری مهر، بانک ایتالیایی "یونی کردیت" (UniCredit) اعلام کرده رئیس باشگاه دالیان واندا برای خرید سهام باشگاه رم ابراز علاقمندی کرده است.
در حال حاضر بانک ایتالیایی یونی کردیت 30 درصد از سهام باشگاه رم را در اختیار دارد و مابقی سهام باشگاه سری آ در اختیار سرمایه گذاران آمریکایی است.
بر پایه گزارش رویترز، دالیان واندا یکی از بزرگترین سرمایهگذاران کشور چین محسوب میشود. سرمایهگذاران آمریکایی که در دسامبر 2011 سهام رم را خریدهاند، پیشنهاد دادهاند تا برای رم ورزشگاه اختصاصی بسازند تا این تیم فصل 17-2016 را در ورزشگاه خود آغاز کند.
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