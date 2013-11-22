رونمایی از نخستین پهپاد رادار گریز در چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این هواپیمای بدون سرنشین که از سوی رسانه های چین "شمشیر تیز" نام گرفته، روز گذشته به مدت 20 دقیقه به پرواز درآمد.

آزمایش این پهپاد رادار گریز درحالی است که چین در ماه های گذشته دو نمونه از جنگنده های رادگریز خود را مورد آزمایش قرار داده بود.

علاوه بر آن پرواز هوایپیماهای بدون سرنشین چین در اطراف جزایر مورد مناقشه با ژاپن سبب بروز اختلافاتی میان دو کشور شده است. برای مثال در ماه سپتامبر سال جاری میلادی ژاپن تهدید کرده بود که در صورت مشاهده پهپادهای چینی در اطراف جزایر مورد مناقشه آنها را مورد هدف قرار می دهد.

چین با توسعه توان نظامی خود در امر تولید جنگ افزارهای رادگریز قصد خارج کردن انحصار ساخت این نوع از جنگ افزارها را از دستان آمریکا، فرانسه و رژیم صهیونیستی دارد.