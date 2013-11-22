زلزله 3.4 ریشتری برای دهمین بار قصرشیرین را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان قصر شیرین دقایقی قبل برای دهمین بار زلزله ای به قدرت 3.4 ریشتر را احساس کرد.

بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری ایران راس ساعت 16 و 29 دقیقه و 36 ثانیه زلزله ای به بزرگی 3.4 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) شهرستان قصرشیرین را لرزاند.

این زمین لرزه در عرض جغرافیایی 34 و 35 درجه و در 45 و 46 درجه طول جغرافیایی و در عمق 15 کیلومتری از سطح زمین به وقوع پیوسته است و دهمین زمین لرزه از صبح امروز و دومین زلزله قوی در میان این تکان هاست.

بر اساس گزارش های واصله از خبرنگار مهر در قصرشیرین تا کنون خسارت جانی و مالی از شهر و روستاهای فصر شیرین گزارش نشده است.