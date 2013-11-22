اثبات سرطانزابودن آلودگی هوا /آلودگی هوای اهواز 50 برابر حد مجاز/ دولت و شهرداری از الودگی هوا سود می برند

به گزارش خبرنگار مهر، «مناظره» روز جمعه این هفته با موضوع آلودگی هوا و محیط زیست برگزار شد. محمدهادی حیدرزاده دبیر کمیته ملی کاهش آلودگی هوا، یوسف رشیدی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ناصر کرمی سردبیر خبرگزاری محیط زیست ایران میهمانان برنامه مناظره بودند.



مردم از وعده مسئولان خسته‌ شده‌اند

در ابتدای این برنامه، محمدهادی حیدرزاده دبیر کمیته ملی کاهش آلودگی هوا با بیان اینکه مردم از صحبت و دادن وعده مسئولان درباره کاهش آلودگی هوا خسته‌ شده‌اند اظهار داشت: موضوع آلودگی هوا برای اولین بار در سال 1355 توسط روزنامه کیهان مطرح شد و نشان داد که آلودگی هوا در کلانشهرها بخصوص شهر تهران جدی است.

وی با بیان اینکه متاسفانه آلودگی هوا از چالش‌های اصلی ملی محسوب می‌شود اظهار داشت: بسیاری از کلانشهرهای کشور با این معضل مواجه هستند و باید در نظر داشت که این آسیب اجتماعی مشکلات ریشه‌ای دارد که مهم‌ترین آن فقدان آمایش سرزمینی است که موجب بحران زیست‌محیطی از جمله آلودگی هوا شده است.

حیدرزاده با بیان اینکه توزیع ناعادلانه ثروت و مشکلات مدیریتی از علل دیگر مشکلات ریشه‌ای الودگی هواست تصریح کرد: در ساختار مدیریت کشور عدم مشارکت معنادار همه ذینفعان در موضوع مرتبط با آلودگی هوا دیده می‌شود که در این خصوص دولت، مجلس و قوه قضائیه هر کدام وظایفی بر عهده دارند.

وی اضافه کرد: در ابتدا دولت باید تکلیف خود را با توسعه مشخص کند و اگر می‌خواهد به کاهش آلودگی هوا برسد حتما باید اختیارات متناسب با آن را به سازمان محیط‌زیست بدهد از طرف دیگر مجلس باید در قانون‌گذاری خود دقت کند در حالی که با وجود مشکلات زیاد در آلودگی هوا تاکنون ندیدیم حتی یک وزیر برای پاسخگویی به مجلس برود.

دبیر کمیته کاهش آلودگی هوا خاطرنشان کرد: عدم رای‌آوری کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها و موضوع 5 ساله شدن معاینه فنی از مهمترین مشکلات موجود بین مجلس و دولت است. همچنین قوه قضائیه باید با متخلفان این موضوع برخورد جدی داشته باشد.

وی اضافه کرد: مشکلات آلودگی هوا باید براساس سند راهبردی حل شود و در این بین هماهنگی بین بخشی و مشارکت مردم کلید حل مشکلات است البته هماهنگی بین بخشی مقدم بر مشارکت مردم است همچنین متولی حاکمیتی کاهش آلودگی هوا سازمان حفاظت از محیط زیست است ولی همه دستگاه وظایفی در این زمینه دارد.

سرطانزا بودن الودگی هوا اثبات شده است

یوسف رشیدی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: بحث آلودگی هوا یکی از مسائلی است که سلامت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در محافل بین‌المللی همیشه در مورد آن بحث می‌شود. در رابطه با آلودگی هوا 3 مورد مرتبط را که دانشمندان دنیا در مورد آن به نتیجه رسیده‌اند ذکر می‌کنم. سال گذشته آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان دود دیزل را به عنوان یک عامل سرطان‌زا معرفی کرد که این دود حاصل گازهای ناشی از احتراق مستقیم خودروهای دیزلی است اما متاسفانه در کشور ما سیستم کنترلی آلودگی ناشی از دیزل وجود ندارد.

وی ادامه داد: گزارش دیگری آلودگی هوا را سرطان‌زا می‌داند و نکته قابل تامین اینجاست که هیچ گزارشی تا به حال به این صراحت آلودگی هوا را سرطان‌زا معرفی نکرده بود. گزارش سوم آمار ناشی از بیماریها و مرگ و میر را در میان سالهای 2008 تا 2011 در 12 کشور و 25 شهر اروپایی در میان 39 میلیون نفر جمعیت اعلام کرده که طبق آن 19 میلیون نفر از تعداد مذکور مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا داشتند. این نشان می‌دهد بحث آلودگی جدی است و بحث‌های حاشیه‌ای در کشور ما که تاکنون کسی بر اثر آلودگی فوت نکرده را باید کنار گذاشت.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران افزود: باید ببینیم در کشور ما در این زمینه چه تجارب موفقی وجود داشته است. بعد از اینکه از سال 82 سرب را از بنزین حذف کردیم نتیجه آن پایین آمدن میزان سرب در هوای تهران بود که نتیجه مطلوبی بود. بحث دیگر گاز مونواکسید کردن است که در مناطق پرترافیک با غلظت بالا بود اما طبق کارهای انجام شده در تهران حتی در زمان پایداری هوا میزان گاز مونواکسید کربن بالا نرفته و این نشان می‌دهد جایی که کارهای لازم صورت گرفته نتیجه خوبی نیز حاصل شده است.

رشیدی تصریح کرد: استانداردهای بهداشتی در مورد آلودگی هوا در سراسر دنیا بازنگری می‌شود و سطوح آن دائما پایین آورده می‌شود و این نشان می‌دهد با توجه به کارهای انجام شده ممکن است در 7 یا 8 سال دیگر طبق استانداردها همچنان در شرایط ناسالم قرار بگیریم.

پیگیری قوانین و تأثیرگذاری آن در محیط زیست به تأخیر افتاده است

وی با اشاره به بحث‌های حقوقی در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه در مورد آلودگی هوا افزود: رساندن شرایط به حد استاندارد در این برنامه‌ها یک تکلیف اعلام شده است اما متاسفانه پیگیری این قوانین و تاثیرگذاری آن در محیط‌زیست به تاخیر افتاده است. یک اصل کلی در مورد آلودگی هوا این است که باید از منبع کنترل شود وگرنه بعد از پخش شدن آلودگی در هوا تقریبا نمی‌توان در مورد آن کاری کرد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در پاسخ به سوال مجری برنامه در مورد سوال نظرسنجی موافقت خود را اعلام کرد.

استانداردهای منسوخ اروپایی امروز در ایران اجرا می‌شود

محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده وزیر در بحث تقدم و تاخر در موضوع آلودگی هوا به سند راهبردی اشاره کرد و گفت: بایستی کسانی که طبق این سند ملزم به انجام وظایف خود هستند باید به موقع وظایف خود را انجام دهند و مردم به عنوان بخش دیگری از این موضوع لازم است مشارکت لازم را در این موضوع داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: با وجود اجرایی شدن تمام این فرآیندها و با توجه به افزایش جمعیت نیازمند ارتقاء در سطوح استاندارد و استفاده از این فرآیندها هستیم. چرا که با توجه به سطح بالایی از آلایندگی موجود در تولید خودروها شاهدیم که استانداردهای امروز حتی 12 سال گذشته نیز در سطح اروپا مطرح نبوده و این استانداردها حدود 9 سال است که در اروپا پایه‌گذاری شده است. لذا ما نیازمند ارتقاء استانداردها با گذشت زمان هستیم.معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وارونگی هوا را نیازمند مدیریت شهری دانست و کیفیت بنزین، مولدهای کاتالیستی و استفاده از سوخت مازوت را بخشی از عوامل تولیدکننده آلودگی هوا دانست و گفت: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر سوخت‌های جایگزین و پاک جایگزین سوخت مازوت در برخی از نیروگاه‌ها و کارخانجات شده است ولی در فصل سرما و همزمان با قطع گاز این کارخانجات آنها ملزم به استفاده سوخت مازوت می‌شوند.

محسن صالحی نیا نماینده وزارت صنعت در مناظره ضرورت کنترل آلودگی در کلان شهرها و اجرای برنامه ها شکی نیست ابتدا سند راهبردی ، الزام مشارکت دستگاههای مرتبط برای اجرای وظایف و مشارکت مردمی مهمترین راهکار ها است اما با توجه به افزایش جمعیت و تکنولوژی ارتقا استاندارد ها ضروری است.

وی افزود: هنوز برنامه های وزارت نفت به سطح مورد نظر نرسیده کاتالیست ها هم باید مهیا شود با توجه به ارتقا سطح آلایندگی باید تولیدات صنایع نیز با استاندارد روز جایگزین شود به عنوان مثال کارخانه ها باید از سوخت پاک استفاده کنند.آلودگی خوزستان 50 برابر حد مجاز در بسیاری روز های سال/اثبات می‌کنم دولت، شهرداری و محیط‌زیست از آلودگی هوا سود می‌برند.

آلودگی هوا 50 برابر حد مجاز/اثبات می کنم دولت، شهرداری، و محیط زیست ازالودگی هوا سود می برند

ناصر کرمی سردبیر خبرگزاری محیط زیست ایران در این مناظره اظهار داشت: پروژه کاهش آلودگی هوا پروژه‌ای است که افرادی که دور یک میز برای حل این مشکل جمع شده‌اند خودشان ذینفع هستند و با چشمان بسته و یا فروخفته ایستاده‌اند. بطوری که می‌توانم اثبات کنم وزارت صنعت، وزارت نفت، شهرداری و محیط زیست در آلوده بودن شهرها ذینفع هستند و سود می‌برند.

وی افزود: جالب است آنچه که این سازمانها به مردم به عنوان راه حل ارائه می‌دهند غلط است و البته شاهدیم که روی این غلط خود اصرار هم دارند.

92 درصد اهوازی‌ها در فکر مهاجرت

کرمی تصریح کرد: این همه آلودگی هوا در استانهای کشور که دیده می‌شود اینگونه است که شاخص آنها هنوز به دو برابر استاندارد مجاز هم نرسیده است اما شاهدیم که 20 تا 30 درصد روزهای سال در اهواز میزان آلودگی هوا 50 برابر حد مجاز است. لذا این شهر غیرقابل سکونت شده است و 97 درصد مردم اهواز طی نظرسنجی شهرداری می‌خواهند از این شهر بیرون بروند.

وی گفت: در این شهر کارخانه‌های بسیار فرسوده، فعالیت‌های نفتی بسیار آلاینده که حتی محیط زیست را هم به این فعالیت‌ها راه نمی‌دهند و خودروهای بسیار مستعمل وجود دارند که مجموعه این عوامل موجب شده است مردم اهواز مجبور باشند هوایی را استنشاق کنند که بسیار آلوده است.

وی در پاسخ به سوال نظر سنجی با بیان اینکه توان اکولوژیک تهران برای 3 میلیون نفر مناسب است نه 10 میلیون نفر پس این راهکار های مقطعی پاسخگو نیست.

آسمان و وزش باد تعیین کننده برنامه های مردم پایتخت در بیشتر روز های سال است

سرهنگ هاشمی رییس اسبق پلیس راهوار که رشد روز افزون جمعیت فرم شهر هارا از مهمترین عوامل آلودگی هوا برشمرد گفت: آلاینده های زیست محیطی روز به روز در کشور های در حال توسعه افزایش می یابد.

به اعتقاد هاشمی، عدم تهیه و اجرای طرح راهبردی حمل و نقل ، عدم ارتقای کیفی صنایع ، لجام گسیختگی تصمیمیات مدیریتی، ناکارمدی حمل و نقل عمومی ، حرکت کند مدیران عرصه زیست محیطی را بر مردم تنگ کرده و پایتخت نشینان را در بسیاری از روز هایسال را به تعطیلی کشانده است در نتیجه مردم در پایتخت از استفاده از هوای پاک که حق طبیعی همه انسان ها است محروم هستند و باید سرنوشت خود را به باد بسپارند.

وی با اشاره بر اصرا دکتر احمدی نژاد در زمان تصدی گری در شهرداری مبنی بر انتقال نمایشگاه بین المللی به بیرون از شهر و در شهر افتاب گفت: اما در دوران ریاست جمهوری وی در حالیکه این مکان همواره یکی از پر تردد ترین و کانون های آلودگی پایتخت بود این طرح مسکوت ماند.

وی اختصاص بخش بیشتری از خیابان های شهر به اتو بوس های تندرو را راهکار مناسبی برای کاهش آلودگی هوای پتیتخت دانست.