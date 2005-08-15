به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان با بيان اينكه اين شركت دومين دستگاه در حجم عمليات عمراني و خدماتي است ، گفت: طي پيش بيني‌هاي كارشناسان، ما در هر سال بايد با حدود 3 تا 4 درصد افزايش مصرف روبه‌رو شويم و در صورتي كه اين روند ادامه يابد ما در آينده نزديك شاهد بروز مشكلات اساسي در زمينه آب هستيم.

وي مشكل اساسي شهر قم را مهاجر پذير بودن و تغيير الگوي مصرف عنوان كرد و افزود: مسؤولان شهر بايد در ارتباط با رشد جمعيت فكر اساسي داشته باشند.

رضوي با اشاره به شكستن ركورد انتقال 2 هزار و 100 ليتر آب از تصفيه خانه آب گفت: در تابستان امسال براي اولين بار از تمام ظرفيت اسمي تصفيه خانه آب استاده كرديم.