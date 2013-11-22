محور ترانزیتی ایرانشهر-نیکشهر-چابهار مسدود شد

سرپرست قرارگاه پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر در گفتگو با مهر اظهار داشت: بر اثر طغیان رودخانه ها و حجم سیلاب در پل پیشخوان در محور نیکشهر این محور از ساعت 14 روز جمعه تا اطلاع ثانوی مسدود است.

محمد رضا کورسی افزود: رانندگانی که قصد عزیمت به چابهار را دارند می توانند از محور جایگزین ایرانشهر-سرباز-چابهار و بالعکس تردد کنند.

وی ادامه داد: بارش باران ازعصر پنجشنبه در نواحی جنوبی استان موجب طغیان بسیاری از رودخانه محلی از جمله “کارواندر” و “راپچ” و به دنبال آن انسداد محور ارتباطی کنارک به جاسک شد.

وی گفت:در همین راستا به دلیل افزایش حجم سیلاب و طغیان رودخانه «بیشموند» در جنوب استان محور ترانزیتی ایرانشهر-نیکشهر- چابهار نیز تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی به رانندگان وسایط نقلیه‌ای که قصد عزیمت به مناطق جنوبی استان را دارند هشدار داد که از توقف در حاشیه رودخانه‌ها اجتناب کرده و پیش از سفر نسبت به وضعیت راه‌ها اطلاعات لازم را از طریق سامانه های پاسخگو کسب کنند.