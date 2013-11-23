مذاکره با غرب را به پای ضعف در دیپلماسی نگذاریم/ تندروها آب به آسیاب دشمن نریزند

محمدرضا محسنی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمهوری اسلامی در مسیر مذاکرات خود با غرب تنها هدفی را که دنبال میکرد عزت نظام و به رسمیت شناختن حقوق خود بود بنابراین این نوع از مذاکرات را نباید به پای ضعف در دیپلماسی گذاشت.
وی ادامه داد: طی مدتی که تیم مذاکره کننده ایرانی با رعایت اصول و موازین جمهوری اسلامی به دنبال تعامل با غرب بود برخی از تندروها با بیان کردن سخنانی ناشایست آب به آسیاب دشمن ریختند و این امر اقدامی درست نبود.
محسنی ثانی یادآور شد: امروز در دولت یازدهم ضعفی در دیپلماسی و سیاست خارجی مشاهده نمیشود بنابراین باید بیش از گذشته دیپلماتهای نظام مورد حمایت قرار بگیرند.
رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بیان برخی از سخنان نادیده گرفتن زحمات دیپلمات های ایرانی است، عنوان کرد: دولت هر گونه فعالیت را که در عرصه سیاست خارجی انجام داده برای بهبود شرایط و کاهش تحریمها بوده است.
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