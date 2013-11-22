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۱ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۰۶

کارخانه روغن نباتی شیراز طعمه حریق شد

کارخانه روغن نباتی شیراز طعمه حریق شد

شیراز – خبرگزاری مهر: کارخانه روغن نباتی شیراز دقایقی پیش دچار آتش سوزی به نسبت گسترده ای شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه روغن نباتی شیراز که همجوار بلوار گلستان شیراز قرار دارد از حدود 30 دقیقه پیش طعمه حریق شده و ماموران آتش نشانی نیز به محل اعزام شده اند.

مشاهدات خبرنگار مهر حاکی از این است که مردم ساکن اطراف کارخانه از واهمه آتش سوزی خانه های خود را ترک کرده اند.

پیش از این نیز قسمتی از کارخانه دچار حریق شده بود.

این کارخانه در هسته مرکزی شهر قرار گرفته و بارها مسئولان تاکید کرده اند که باید به خارج از شهر منتقل شود که تاکنون این امر صورت نگرفته است.

اکنون 15 دستگاه خودروی اطفای حریق در محل حاضر شده اند و به خاطر دود غلیظ امکان اطفای حریق با سرعت زیاد امکان پذیر نیست.

کد مطلب 2180258

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