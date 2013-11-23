آبگیری ناموفق سد سیمره/ آب از زیر کوه بیرون زد!

به گزارش خبرنگار مهر، آبگیری سد سیمره واقع در شهرستان بدره از توابع استان ایلام به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی استان ایلام و یکی از 10 سد بزرگ کشور بعد از 18 سال دو سال پیش یعنی اردیبهشت ماه سال 90 آغاز شد.

مسئولان در آن زمان اعلام کردند آبگیری سد حدود دو سال طول می کشد و یعنی باید در سال جاری این سد آبگیری شده باشد، ولی گویا سد دچار مشکل فنی شده و کم کاری یک شرکت در قسمت تزریق بتن در کوه کناری سد باعث شده آب از زیر کوه بیرون رود و به مرور زمان حفره های بزرگ تشکیل شود و همین عامل باعث بیرون رفت آب می شود.

تصویر بالا متعلق به اردیبهشت ماه سال 90 است که استاندار ایلام، استاندار لرستان، رئیس سد سیمره و رئیس توسعه منابع آب و انرژی ایران در آن از طریق ویدو کنفرانس با رئیس جمهور آبگیری سد را آغاز کردند.

همین کم کاری در حال حاضر باعث شده مسئولان دوباره سد را آماده آبگیری کنند و میزان قابل توجهی نیز از آب سد را تخلیه کنند و همین عامل باعث شده دوباره این پروژه زمان بر شود.

اما جدا از زمان بر شدن پروژه هزینه ها و تخلف پیمانکار و شرکتی که در این قسمت مشغول به کار است نادیده گرفته می شود و در حال حاضر پروژه به دست همان شرکت در حال اجراست که این نشان می دهد برای مسئولان این قضیه بی اهمیت است.

صحبتهای مسئولان وقت در زمان آبگیری سد

سید محمدرضا رضازاده رئیس وقت آب توسعه آب و انرژی ایران در زمان آبیگری سد اعلام کرد: مدت زمان آبگیری مخزن 8.2 میلیارد مترمکعبی سد سیمره در شرایط معمول دو سال به طول می انجامد.

وی در ادامه اظهار داشت: براساس برنامه واحد اول نیروگاه سیمره تا پایان سال 1391 و واحدهای دیگر نیز هر یک به فاصله دو ماه وارد مدار می شوند.

اما بعد از گذشت دو سال هیچ یک از وعده های بالا تحقق نیافته است و در حال حاضر به دلیل کمبود اعتبار پروژه در حال تعطیل شدن است و بسیاری از نیروهای سد از کار بیکار شده اند.

همچنین قرار بود واحد تلمیه ذخیره سد سیمره را نیز راه اندازی کنند که این پروژه نیر به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده است و همه این مصداقها نشان از ضعف مدیریت در سد سیمره است.

یک کارشناس آب و خاک در استان ایلام به خبرنگار مهر گفت: سد سیمره به عنوان یکی از امیدهای مردم استان برای اشتغال، کشاورزی و... است ولی به دلیل بی توجهی و کم کاری به سرنوشتی مبهم تبدیل شده است.

علیرضا قربانی عنوان کرد: دو سال پیش اعلام کردند که سد سیمره آبگیری می شود ولی متاسفانه به دلیل اقدامات غیرکارشناسی بعد از مدتی مشخص شد که قسمت کوه کنار سد آب بیرون می رود که نشات گرفته از تزریق های غیرکارشناسی شده و کم کاری رخ داده است.

وی ادامه داد: همین عامل باعث هدر رفت هزینه ها و گرفتن وقت برای اتمام پروژه شد و در حال حاضر این پروژه نیز در حال تعطیل شدن است که بسیاری از جوانان منطقه نیز با تعطیلی سد بیکار می شوند.

این کارشناس ادامه داد: در حال حاضر سد سیمره به در بخش تولید برق نیز خیلی اهمیت دارد و بیشتر کشاورزان استان نیز منتظر اتمام این پروژه و استفاده از آن در امر تولیدات محصولات کشاورزی هستند.

سد سیمره از نوع بتنی دوقوسی با ارتفاع 180 متر از پی، طول تاج 202 متر و عرض تاج شش متر است که پس از اتمام مرحله آبگیری آن، دریاچه ای به طول 38 کیلومتر و وسعت 7000 هکتار و حجم 3.21 میلیارد مترمکعب ایجاد می‌شود.