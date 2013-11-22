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۱ آذر ۱۳۹۲، ۲۳:۲۲

امینی:

خروج کارخانه روغن نباتی به خارج از شهر قبلا تذکر داده شده بود

خروج کارخانه روغن نباتی به خارج از شهر قبلا تذکر داده شده بود

شیراز – خبرگزاری مهر: معاون اجرایی شهردار شیراز گفت: بارها به کارخانه روغن نباتی شیراز برای انتقال به خارج از شهر تذکر داده شده است.

رمضان امینی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون حریق کارخانه وغن نباتی شیراز گفت: با وجود اخطارهای متعدد اما مسئولان کارخانه به موضوع توجه نکرده و همچنان به فعالیت خود در همان محل ادامه می دهند.

وی افزود: اگر نیروهای آتش نشانی به موقع در محل حاضر نمی شده و آتش گسترده تر میشد مشخص نبود که چه فاجعه ای رخ می داد.

معاون احرایی شهردار شیرازبا تاکید بر اینکه به زودی تکلیف این کارخانه مشخص می شود، بیان کرد: همجواری این کارخانه به مناطق مسکونی و با توجه به اینکه کارخانه ازجمله صنایع مزاحم است ازجمله موضوعاتی است که بر خروج آن تاکید می شود.

ایمنی عنوان کرد: مشخص نیست مسئولان کارخانه به چه دلیل از انتقال آن خودداری می کنند.

 

کد مطلب 2180279

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