۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۷

چهاردولي در گفتگو با مهر:

طرح های مسکن باید به نفع اقشار آسیب پذیر باشد/ دولت تنش بازار مسکن از بین ببرد

ملاير - خبرگزاري مهر: نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح هایی که برای مسکن ارائه می شود باید به نفع اقشار آسیب پذیر باشد.

علی نعمت چهاردولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دولت نهم و دهم اقدامات خوبی برای خانه دار شدن مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر، کم در آمد و زوج های جوان انجام شد و اجرای  طرح مسکن در سالهای 89 و 90 پیشرفت خوبی داشت و در این زمینه مردم با سرمایه گذاری اندک و بهره گیری از تسهیلات مسکن مهر می توانستند صاحب مسکن شده و دغدغه خانه دار شدن را نداشته باشند.

چهاردولی بیان داشت: در دو سال اخیر به خاطر ورود برخی افراد سودجو و دلالان مسکن مشکلاتی در ساخت و ساز و قیمتهای مسکن مهر به وجود آمد که باعث چالش هاو نگرانی ها و نارضایتی برای مردم شد.

وی تحویل ندادن به موقع مسکن مهر به افراد، بالا بردن سود و استفاده از مصالح غیر استاندارد در برخی مساکن مهر را ازجمله مشکلات برشمرد و گفت: در حال حاضر توقف مسکن مهر کار درستی نیست و در این زمینه باید اصلاحاتی در طرح های مسکن صورت گیرد.

وی بیان داشت: دولت با هر برنامه ای که به جلو می رود باید هدفش تامین مسکن برای اقشار آسیب پذیر باشد.

وی همچنين با بيان اينكه افراد پر در آمد و مرفه جامعه همیشه در رفاه بوده و بیشترین آسیب در هر زمینه متوجه قشر ضعیف جامعه خواهد بود، گفت: اجرای طرح وام شش برابر برای مسکن فعلا در حد پیشنهاد است که اجرای آن نیز اگر کارشناسی و برنامه ریزی شده نباشد مشکلات جدیدی را به وجود می اورد.

تا طرحی عملی نشود نمی توان نتایج آن را دید

وی بیان داشت: برخی این نوع طرح را اجرای مسکن اجتماعی و یا مسکن پاک نامگذاری می کنند اما تا طرحی عملی نشود نمی توان نتایج آن را دید.

وی با بيان اينكه یکی از مشکلاتی که امروز در جامعه وجود دارد و متوجه افراد کم درآمد و اقشار آیسب پذیر است، نبود سرمایه برای خانه دار شدن است، عنوان كرد: اگر طرح مسکن شش برابر اجرا شود بازهم به نفع این اقشار نخواهد بود.

وی افزود: اجرای این طرح به نفع افراد سود جو خواهد بود و باز کسانی که سرمایه دار بوده می توانند با دریافت این وام به نفع خود بهره ببرند.

چهاردولی گفت: برخی مشکلاتی که امروز در مسکن کشور وجود دارد باعث تنش و دغدغه برای مردم شده و شاید بتوان گفت رویای خانه دار شدن را در ذهن افراد از بین برده است .

وی با بیان اینکه امروز قیمت مسکن تغییری نداشته و در حالت رکود به سر می برد، گفت: دولت باید شرایطی را فراهم کند که تنش بازار مسکن از بین برود.

دولت باید با تدبیر و برنامه ریزی تسهیلاتی را برای اقشار آسیب پذیر فراهم کند

وی بیان داشت: دولت باید با تدبیر و برنامه ریزی تسهیلاتی را برای اقشار آسیب پذیر فراهم کند که در این زمینه با تسهیلاتی از جمله مدت زمان طولانی وامها، کم کردن واسطه ها و وارد شدن وزارت خانه به بازار مسکن مشکلات را حل می کند.

 وی وجود دلالان و واسطه ها را از جمله مهمترین مشکلات امروز مسکن در کشور برشمرد و گفت: هر چه واسطه ها از میان برداشته شود هزینه ها کمتر و مشکلات رفع خواهد شد.

وی با تاكيد بر اينكه دولت باید فرایندی را پیش بگیرد که بر اساس قانون به نفع افراد ضعیف جامعه باشد و همه افراد را خانه دار کند، ابراز داشت: باید دغدغه های امروز جوانان را حل کنیم چرا که یکی از مهمترین دغدغه امروز جوانان مسکن است.

