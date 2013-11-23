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۲ آذر ۱۳۹۲، ۹:۱۵

وفایی نژاد:

طرح توسعه شهرک صنعتی بشل اجرایی نشده است

طرح توسعه شهرک صنعتی بشل اجرایی نشده است

سوادکوه - خبرگزاری مهر: مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران گفت: طرح توسعه شهرک صنعتی بشل اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلي وفايي نژاد شامگاه جمعه در جلسه بررسي مشكلات واحدهاي توليدي شهرك صنعتي بشل،از شهرك صنعتي بشل بعنوان نقطه عطف رونق اقتصادي و صنعتي در حوزه سوادكوه شمالي ، خبر داد.
 
وی اظهار داشت: اين شهرك صنعتي جزء معدود شهركهاي صنعتي استان است كه ظرفيت براي ورود سرمايه گذاران درصورت فسخ قرارداد واحدهاي راكد و غيرفعال را دارد و اين يك فرصت و مزيت محسوب مي شود.
 
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران اظهار داشت: با توجه به مصوبات دولت در استان درخصوص طرح توسعه 200 هكتاري شهرك صنعتي بشل ، با پيگيريهاي بعمل آمده و با توجه به وجود مسائل و مشكلات در حوزه منابع طبيعي و زيست محيطي ، طرح توسعه اين شهرك صنعتي تاكنون اجرايي نشده است.
 
وفايي نژاد افزود: شركتهاي خدماتي بعنوان بازوان شهركهاي صنعتي و نمايندگان واحدهاي توليدي و صنعتي ، براي حفظ و نگهداري و اداره امور شهركها انتخاب شده اند.
 
وي تصريح كرد : تاكنون هشت ميليارد ريال براي اجراي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي بشل هزينه شده و پروژه معابر داخلي اين شهرك نيز با مبلغ 6 ميليارد ريال پيش بيني شد كه با افزايش 100 درصد قيمت قير ، توان اجرايي پروژه براي پيمانكار مقدور نبوده كه با اجراي طرح جديد استفاده از بتن در معابر داخلي ، مبلغ 6 ميليارد ريال براي اجراي معابر داخلي شهرك صنعتي بشل در سال جاري ، درنظر گرفته شده كه بخش اعظمي از آن انجـام شده و بخش ديگر نيز در حال انجام است.
 
وفايي نژاد ادامـه داد: بمنظور تأمين برق شهرك صنعتي بشل ، نيـروگاه با مقيـاس كوچك درحال راه اندازي است كه زمين ساخت اين نيروگاه به مساحت دو هزار مترمربع ، بصورت رايگان ، از سوي شركت شهركهاي صنعتي واگذار شده كه موجب تأمين برق پايدار براي واحدهاي توليدي و تكميل ظرفيتها خواهد شد.
کد مطلب 2180340

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