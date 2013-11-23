پیگیری اختصاص اعتبارات به شهرستان بهارستان مطلوب نبوده است

سعید ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود سه سال از تاسیس بهارستان می گذرد اما بدلیل برخی کوتاهی ها، این شهرستان بخوبی در سطح کشور معرفی نشده که باید در این زمینه اقدامات ویژه ای انجام شود.

وی هرگونه قصور و بی توجهی به مطالبات مردم را خطای بزرگی برشمرد و افزود: در این نظام هرچه داریم به برکت همین مردمانی است که برای حفظ دستاورد های این نظام جانفشانی کرده اند.

این مسئول، برگزاری ملاقاتهای عمومی در محلات مختلف، دیدار چهره به چهره با مراجعان به فرمانداری و تکریم اراباب رجوع را ازدیگر اهداف فرمانداری بهارستان عنوان کرد.

ناجی، اجرای دقیق قانون در همه مسائل را از مسئولین شهرستان خواستار شد و گفت: ملاک در سطح شهرستان قانون پذیری و قانون مداری بر اساس سیاستهای کلان دولت اعتدال است که در این زمینه باید تمامی ادارات اهتمام ویژه ای داشته باشند.

وی در ادامه همچنین با اشاره به گذشتن سه سال از تاسیس بهارستان به شهرستان و عدم استقرار برخی از ادارات اعلام کرد: متاسفانه بعد از سه سال هنوز برخی ادارات در این شهرستان راه اندازی نشده است.

فرماندار بهارستان خواستار اصلاح ساختار اداری و نوع نگرش خدمت به شهر و شهروندان شد.