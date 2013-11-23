شركت ایرانی-كویتی 84 درصد سهم بازار داخلی فولاد را به دست آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، شركت ایرانی- كویتی "یونی استیل" با سهم 49 درصدی ایمیدرو و 51 درصدی بخش خصوصی كویت، در جلسه اخیر خود كه با حضور هیات مدیره این شركت برگزار شد، مهدی كرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو را به عنوان نایب رئیس شركت یاد شده، انتخاب كرد.

شركت ایرانی- كویتی یونی استیل، در 10 ماهه سال 2013 نسبت به مدت مشابه سال قبل، فروش بیشتری داشت و توانست بیش از 562 هزار و 100 تن محصول خود را در بازار كویت به فروش رساند. همچنین، پیش بینی می شود میزان تولید این شركت در سال جاری به حدود 700 هزار تن برسد.

طرح توسعه نورد دوم شركت یونی استیل تا 450 هزار تن در دست اجراست كه این طرح طی سه ماهه آتی افتتاح خواهد شد.

بنا به گزارش یاد شده، شركت یونی استیل در سال 1996 (1375) با سرمایه گذاری اولیه 25 میلیون و 862 هزار و 69 دلار، تاسیس شد. این مجتمع مشتمل بر 2 واحد تولید نورد میلگرد (به ظرفیت هر كدام 300 هزار تن و 400 هزار تن) و نیز واحد تولید ذوب و ریخته گری بیلت (به ظرفیت 800 هزار تن مذاب) است.