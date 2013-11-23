افتتاح چندین فروند  ناو و هواناو و رادار در هفته نیروی دریایی/ ناوهای ایران به اقیانوسهای دور دست می روند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در نشست خبری که امروز شنبه در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد با بیان اینکه ما نزدیک 3 هزار کیلومتر مرز دریایی داریم، گفت: ما ظرف چند سال گذشته مستمر در آبهای آزاد حضور داشتیم و هفته گذشته ناوگروه بیست و هفتم پس از 95 روز دریانوردی به کشورمان مراجعه کرد و ناوگروه بیست و هشتم عازم ماموریت شده است.

دریادار سیاری در ادامه به تشریح برنامه های هفتم آذر روز نیروی دریایی پرداخت و گفت: روز اول روز توسعه دریامحور است که ما باید از دریا برای توسعه و پیشرفت استفاده کنیم.

وی یاد آور شد نام روز دوم "سیالات دریایی" است و گفت: حضور در دریای سرخ و باب المندب از برنامه های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش روز سوم را روز "اقتدار معنوی" برشمرد و گفت: نقش معنویت در آمادگی رزمی کارکنان جایگاه بالایی دارد لذا این روز را روز معنویت نامگذاری کرده ایم.

دریادار سیاری روز چهارم را روز "فناوری دریایی" نامید و گفت: نقش علم و فناوری در تجهیزات دریایی جایگاه اول را دارد.

وی روز پنجم را روز "مجاهدت در دریا" خواند و گفت: روز ششم روز "خانواده و دریانوردی" است و روز هفتم با شعار "راه ما راه حسین است" نامگذاری شده که این شعار اصلی نیروی دریایی است و امروز برای حضور در دریا به این چنین تفکری احتیاج داریم.

وی در ادامه سخنان خود افزود: یکی از مهمترین برنامه های ما به مناسبت روز 7 آذر حضور در محضر فرمانده معظم کل قوا و استفاده از تدابیر و رهنمودهای ایشان در روز یکشنبه خواهد بود، همچنین از روز دوشنبه گردهمایی فرماندهان نیروی دریایی را خواهیم داشت و در این گردهمایی از رهنمودهای فرمانده ارتش و جانشین فرمانده ارتش استفاده خواهیم کرد.

دریادار سیاری با اشاره به اینکه روز پنجشنبه روز تجدید میثاق با امام بزرگوار و شهدای عزیز کشورمان است، افزود: سخنرانی های قبل از خطبه های نماز جمعه در 38 مرکز استان و شهرستان ها خواهیم داشت.