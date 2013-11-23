افتتاح چندین فروند  ناو و هواناو و رادار در هفته نیروی دریایی/ ناوهای ایران به اقیانوسهای دور دست می روند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در نشست خبری که امروز شنبه در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد با بیان اینکه ما نزدیک 3 هزار کیلومتر مرز دریایی داریم، گفت: ما ظرف چند سال گذشته مستمر در آبهای آزاد حضور داشتیم و هفته گذشته ناوگروه بیست و هفتم پس از 95 روز دریانوردی به کشورمان مراجعه کرد و ناوگروه بیست و هشتم عازم ماموریت شده است.
دریادار سیاری در ادامه به تشریح برنامه های هفتم آذر روز نیروی دریایی پرداخت و گفت: روز اول روز توسعه دریامحور است که ما باید از دریا برای توسعه و پیشرفت استفاده کنیم.
وی یاد آور شد نام روز دوم "سیالات دریایی" است و گفت: حضور در دریای سرخ و باب المندب از برنامه های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش روز سوم را روز "اقتدار معنوی" برشمرد و گفت: نقش معنویت در آمادگی رزمی کارکنان جایگاه بالایی دارد لذا این روز را روز معنویت نامگذاری کرده ایم.
دریادار سیاری روز چهارم را روز "فناوری دریایی" نامید و گفت: نقش علم و فناوری در تجهیزات دریایی جایگاه اول را دارد.
وی روز پنجم را روز "مجاهدت در دریا" خواند و گفت: روز ششم روز "خانواده و دریانوردی" است و روز هفتم با شعار "راه ما راه حسین است" نامگذاری شده که این شعار اصلی نیروی دریایی است و امروز برای حضور در دریا به این چنین تفکری احتیاج داریم.
وی در ادامه سخنان خود افزود: یکی از مهمترین برنامه های ما به مناسبت روز 7 آذر حضور در محضر فرمانده معظم کل قوا و استفاده از تدابیر و رهنمودهای ایشان در روز یکشنبه خواهد بود، همچنین از روز دوشنبه گردهمایی فرماندهان نیروی دریایی را خواهیم داشت و در این گردهمایی از رهنمودهای فرمانده ارتش و جانشین فرمانده ارتش استفاده خواهیم کرد.
دریادار سیاری با اشاره به اینکه روز پنجشنبه روز تجدید میثاق با امام بزرگوار و شهدای عزیز کشورمان است، افزود: سخنرانی های قبل از خطبه های نماز جمعه در 38 مرکز استان و شهرستان ها خواهیم داشت.
دریادار سیاری ادامه داد: شنبه 9 آذر صبحگاه مشترکی داریم که در این صبحگاه از نقش آفرینان عملیات مروارید در بندر عباس تجلیل خواهد شد. همینطور الحاق ناو جمهوری اسلامی ایران، ناو لاوان و ناو سیرجان و چند فروند بالگرد را که تعمیرات اساسی شدند به ناوگان نیروی دریایی را خواهیم داشت، ناو تبرزین و نیزه نیز به چرخه عملیاتی نیروی دریایی خواهند پیوست.
فرمانده نیروی دریای ارتش با بیان این که از دیگر برنامه های نیروی دریایی حضور در سازمان انتقال خون و اهدای خون توسط پرسنل این نیرو خواهد بود افزود: تجلیل از خانواده های نیروی دریایی، حضور در حوزه علمیه قم و ضیافت شام با وابستگان نظامی از دیگر برنامه های این نیرو است.
وی رونمایی از مرحله بعدی ساخت ناوشکن سهند را جزو برنامه های این نیرو در مراسم سالروز نیروی دریایی خواند و گفت: ناوگروه 28 نیروی دریایی روز چهارشنبه از بندرعباس حرکت کرد که این ناوگروه مرکب از ناوشکن البرز و ناو بندرعباس به همراه چند بالگرد بود که به سمت شمال اقیانوس هند به مدار 10 درجه حرکت کرد و در فعالیت 72 روزه خود حدود 12 هزار کیلومتر دریانوردی را برای این ناوگروه در نظر گرفتیم که در طی مسیر در یکی از بنادر هندوستان، جنوب سریلانکا و در بندر سلاله پهلو خواهد گرفت.
سیاری همچنین درباره ناوگروه 29 نیروی دریایی نیز گفت: پس از بازگشت ناوگروه 28 ، ناوگروه 29 در بهمن ماه به سمت آبهای آزاد حرکت خواهد کرد و به احتمال زیاد در صورت تایید سلسله مراتب در یکی از اقیانوس های آرام، اطلس یا دریای چین حضور خواهد داشت.
وی در ادامه سخنان خود به مقوله دزدان دریایی اشاره کرد و گفت: در چند وقت اخیر 4 الی 5 مورد درگیری با دزدان دریایی داشتیم اما اعلام می کنیم ما با قاطعیت از منافع جمهوری اسلامی در منطقه اقیانوس هند دفاع می کنیم و اجازه نمی دهیم در منطقه ای که حضور داریم اتفاقی برای کشتی های دریایی ما بیافتد.
فرمانده نیروی دریای ارتش در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه تجهیز دزدان دریایی توسط چه کشورهایی انجام می شود، گفت: با توجه به این که دزدان دریایی در سواحل سومالی حضور دارند به نظر می رسد با توجه به توان مالی رئیس دزدان بعضی ها به آنها کمک می کنند، کسانی که به دنبال برقراری ناامنی هستند تا حضور خود در منطقه را توجیه کنند.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد حضور فرماندهان نیروی دریایی کشورهای دیگر در جمهوری اسلامی ایران گفت: ملاقات های متعددی با برخی از فرماندهان نیروی دریایی کشورهای مختلف صورت گرفته و آنها برای ملاقات ابراز تمایل کرده اند که اینها نشان دهنده توانمندی نیروی دریایی است که از جمله آنها می توان به ملاقات با جانشین وزیر دفاع هلند و فرماندهان نیروی دریایی آلمان و پاکستان همین طور فرماندهان نیروی دریایی کشور قزاقستان و نامیبیا اشاره کرد که در بیشتر این ملاقات ها بحث هایی در مورد رفت و آمد، بحث های آموزشی و تبادل تجهیزاتی انجام گرفت.
دریادار سیاری در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه حضور ایران در دریای خزر به چه شکلی است، گفت: دریای خزر دریای صلح و دوستی است حالا اگر اختلاف نظری هم هست باید حل شود ولی ما در منطقه 20 درصد دریای خزر حضور داریم و نگاه ما نگاه صلح و دوستی و جلوگیری از رقابت های تسلیحاتی است.
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