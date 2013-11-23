مذاکرات شش جانبه بدون خلع سلاح هسته ای کره شمالی میسر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، گلین دیویس در گفتگو با خبرنگاران در سئول پس از دیدار با همتای کره جنوبی بار دیگر تاکید کرد که مذاکرات شش جانبه بدون پایبندی این کشور برای توقف برنامه هسته ای خود از سرگرفته نمی شود.

وی افزود: هدف اولیه ازسرگیری مذاکرات شش جانبه خلع سلاح هسته ای پیونگ یانگ است که از اواخر 2008 تاکنون متوقف شده است.

این دیپلمات آمریکایی پس از پایان سفر سه روزه خود پنجشنبه گذشته وارد سئول شد و قرار است پس از کره جنوبی با هدف رایزنی با مقامات ژاپنی درباره کره شمالی به توکیو سفر کند.