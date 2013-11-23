افزایش دمای هوای آذربایجان غربی/ استان سفید پوش شد

فرخ مطلبی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بر اساس بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی آذربایجان غربی از روز یکشنبه از تراکم ابرها در آسمان استان کاسته می شوند، افزود: در این راستا شاهد افزایش 3 درجه ای دمای هوا در اغلب نقاط استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه طی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه آسمان استان صاف تا نیمه ابری خواهد بود، اظهار داشت: هم اکنون مه رقیق بر اغلب نقاط سایه افکنده و موجب کاهش افق دید بویژه در محورهای ارتباطی استان شده که توصیه می شود از سفرهای غیر ضروری اجتناب شود.

مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی تکاب و شاهین دژ را در حال حاضر با دمای 7 درجه بالای صفر سردترین شهرهای استان و سلماس، قره ضیاالدین و کهریز را با دمای 12 درجه بالای صفر گرمترین نقاط اعلام و عنوان کرد: مردم ارومیه و اشنویه امروز دمای زیر صفر درجه را تجربه می کنند.

مطلبی فر رطوبت نسبی هوا با توجه به بارندگیهای مناسب برف و باران طی روزهای گذشته در سطح استان و دمای هوا را 81 درصد و سرعت باد را آرام دانست و ادامه داد: آب و هوای فعلی مسیرهای ارومیه - تبریز از مسیر شبستر برفی، ارومیه - ماکو برفی و ارومیه سنندج در جنوب استان آفتابی است.

وی با بیان اینکه بارش برف پائیزی اغلب مناطق شمال و جنوب و ارتفاعات استان را طی روزهای گذشته سفید پوش کرد، ادامه داد: ارتفاع برف در این مناطق به 10 سانتی متر می رسد که ارتفاع برف در تکاب هم اکنون نزدیک 30 سانتی متر است.

وی از مسافرینی که قصد تردد در جاده های مرتفع و برفگیر شمال و جنوب استان دارند خواست زنجیر چرخ، وسایل گرمازا و مقداری مواد خوراکی به همراه داشته باشند، گفت: با توجه به افزایش دمای هوا و ذوب شدن برفها احتمال یخ زدگی و لغزنده بودن این محورهای دئور از انتظار نیست.



