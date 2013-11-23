به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه بایرن مونیخ به تازگی اعلام کرده در نظر دارد تا برای در دست گرفتن بازار آمریکا دفتری را در نیویورک افتتاح کند. "یورگ واکر"، مدیر بین الملل و روابط استراتژیک باشگاه آلمانی، گفت: این خبر صحت دارد. من به تازگی آنجا بوده‌ام و مقدمات کار را فراهم کرده‌ام. می‌خواهیم یک شبکه بسازیم و تلاشمان این است که نشان بایرن در آمریکا جایگاه پیدا کند.

بر پایه گزارش آبندزایتونگ، بایرن در تابستان سال 2014 با ستارگان لیگ آمریکا در لهستان دیدار می‌کند و روزنامه آلمانی این دیدار را با "حمله به بازار آمریکا" عنوان کرده است.

البته هنوز زمان دقیقی برای برگزاری این دیدار تعیین نشده است چراکه دیدار پایانی جام جهانی 2014 برزیل در تاریخ 13 ژوییه برگزار خواهد شد.

قهرمان اروپا در سال 2004 در آمریکا به میدان رفت و با تیم منچستریونایتد بازی کرد.