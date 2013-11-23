ایران تجربیات رگولاتوری خود را در اختیار تایلند می گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در ادامه جلسات خود با مسئولان ICT کشورهای آسیایی که با رئیس سازمان رگولاتوری کشور تایلند دیدار و گفتگو کرد.

وی که در حاشیه نمایشگاه تلکام 2013 در بانکوک با پونسری رئیس سازمان رگولاتوری کشور تایلند مذاکره کرد از آمادگی ایران برای انتقال تجارب خود در بخش رگولاتوری و یا دیگر زمینه ها مرتبط به کشور تایلند خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اقدامات خوب انجام شده دربخش رگولاتوری تایلند و روابط خوب دو کشور، رگولاتورهای جمهوری اسلامی ایران و تایلند می توانند همکاریهای خوبی با همدیگر داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با توجه به تحقیقات و پژوهشهای کشور تایلند در زمینه نسل چهارم موبایل، امکان تبادل اطلاعات در این زمینه نیز وجود دارد.

در ادامه رئیس سازمان رگولاتوری کشور تایلند نیز با ارائه گزارشی از وضعیت رگولاتوری کشور تایلند اظهار داشت: در کشور ما نسل سوم موبایل راه اندازی و برنامه ریزی شده و سال آتی نیز نسل چهارم راه اندازی می شود.

وی افزود: در حال حاضر تمرکز ما روی موضوع امنیت فضای مجازی در تلفن همراه است و آمادگی داریم در زمینه های مختلف با جمهوری اسلامی ایران همکاری و به تبادل اطلاعات بپردازیم.

در پایان این دیدار طرفین ضمن اظهار خرسندی از توسعه مناسبات میان دو کشور، بر استمرار همکاری در زمینه های مختلف از جمله موضوعات مشترک در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مخابرات تاکید کردند.